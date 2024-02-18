嘉義「Holo Park羊角藝術村」大年初九開幕 人潮滿滿

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義縣微型文創園區第一期「Holo Park羊角藝術村」18日開幕營運，即吸引大批親子人潮湧入，體驗空中索道、大擺盪遊樂設施，還有萌羊寵物樂園，縣長翁章梁也歡呼「好療癒」，立委陳冠廷體驗大擺盪後驚呼「比看選舉開票還刺激」。

嘉義縣微型文創園區是嘉義縣政府招商引資的投資案，由光禹國際集團得標，總投資額14億，分3期開發，打造台版「Holo Park羊角藝術村」，第1期有萌寵家族、咩咩上樹樂園、野奢主題餐車及魔法光影展演等區域，1月試營運期間吸引逾5萬多人次。

18日由縣長翁章梁、光禹國際集團董事長字維新、立委陳冠廷、台北市立動物園長諶亦聰、國泰投信董事長張錫、代言萌寵樂園的台灣高爾夫「漂亮寶貝」葉欣寧等人剪綵開幕。

翁章梁表示，「羊角藝術村」鄰近太保科學園區，投資方利用原有景觀結合科技、文化創意，打造出新的休閒觀光園區，有新的玩法，Outlet也將進來，未來會帶動這個區塊更多消費型商機，相信會開發出嘉義縣的新興休閒消費產業。

字維新指出，台灣文創園區需要更多娛樂互動性的體驗科技元素來帶動人潮，咩咩上樹萌寵樂園是全台第一座高空都會樂園，引進全球多種萌寵動物，第二期規畫引進頂級野奢Villa酒店，親子互動多媒體、光影水樂園等建設。

諶亦聰肯定咩咩上樹萌寵樂園有動物自動清洗設備等設施，以及馴養羊群上樹表演，相當吸晴，成功複製日本奈萌寵觀光商機，以高標準方式經營，相當不易。