燈會原鄉！北港燈會「幸福龍來」25米飛龍 邀民眾賞燈參拜

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雲林縣北港鎮公所迎接龍年到來，18日在公所前廣場「幸福龍來」燈區舉辦「2024北港飛龍慶元宵，新春點燈音樂會」活動，以「祥龍獻瑞」、「四海龍王朝媽祖」為主題，打造長25公尺、高3公尺祥龍等各式花燈，公所表示「北港進香」已獲文化部登錄為國家重要民俗，邀全台民眾來北港朝天宮等宮廟進香、各燈區賞燈。

北港朝天宮媽祖廟1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過50年，從此帶動全台燈會熱潮，可說是台灣燈會的原鄉，雲林縣政府近年來擴大舉辦北港燈會，北港鎮公所也特別於龍年規畫「幸福龍來」燈區，18日音樂會吸引上千名民眾到場同樂，展期至4月15日。

北港鎮長蕭美文表示，龍年北港花燈非常多樣，縣府「龍耀雲騰」北港燈會規畫7大燈區，包括北港顏思齊紀念碑圓環、北港朝天宮、大復戲院、義民廟、巷弄燈區、北港登記所、北港水道頭文化園區。公所則規畫「幸福龍來」燈區，邀跨領域藝術家黃鈺珍設計「四海龍王朝媽祖」、「祥龍獻瑞」等多座花燈置於公所前。

蕭美文說，「四海龍王拜媽祖」典故據史料記載，明代天啟年間禮部尚書林堯俞所著《天妃顯聖錄》指出，媽祖未成道升天前，四海龍王由東海龍王率領朝拜媽祖，成為媽祖護法神之一，其故事廣為流傳民間，因此公所特別在龍年結合媽祖文化，打造4條巨龍伴隨媽祖與千里眼、順風耳將軍的大型花燈。

蕭美文指出，文化部17日舉行「第9屆民俗審議會」，出席委員全數同意登錄「北港進香」為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，北港朝天宮也成為全台唯一傳承2項重要民俗「北港進香」、「朝天宮迎媽祖」的保存者，歡迎全台民眾來北港朝天宮進香、各燈區賞燈慶元宵。