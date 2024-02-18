亞勁車電向台灣碳資產購200噸藍碳 實現零碳車行

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為實現零碳與環境保護願景，雖身為低碳的電動車產業的亞勁車電仍斥資向台灣碳資產購買200噸藍碳，並承諾未來將持續與台灣碳資產進行綠電採購與永續路徑規劃，展現對永續發展的支持。

隨著碳有價時代來臨，國際社會對於減緩碳排放、實現永續發展的需求持續攀升，碳權購買成為企業減緩氣候變遷的重要行動之一。台灣碳資產在碳管理領域深具實力，提供從碳盤查、減量路徑規劃、碳減量、碳抵換到碳中和等各路徑的綠色科技解方，並透過與多家碳市場相關機構的合作，使得台灣碳資產能滿足業界全方位的有效碳資產管理、碳權開發輔導、碳中和宣告等需求。

台灣碳資產公司總經理劉德安表示，台灣碳資產過去幾年一直鑽研企業碳資產管理規劃及協助企業取得海外優質碳權。同時，根基於原本集團綠電本業資源，營運能量涵蓋企業綠電買賣、電動車智能充電服務、數位轉型與永續路徑規劃等，能提供企業在 ESG 時代下的完整解方。

尤其，台灣碳資產旗下的BEGIN EV智能充電服務在 2022 年正式上線服務，紛紛獲得車廠和終端消費者青睞，此次能攜手同屬電動車產業鏈的亞勁車電，顯示服務品質獲得肯定。除受到同產業的肯定外，台灣碳資產近期也攜手AI軟體大廠緯創集團旗下的 IT 服務商緯創軟體， 共同打造 ESG 服務艦隊，提供客戶優質 ESG 資源管理及數位轉型的解決方案。

台灣碳資產表示，未來將繼續以綠色科技的力量，協助企業實現低碳目標，激勵更多企業踏上綠色轉型之路，攜手創造更加永續的未來。