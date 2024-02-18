南投燈會「馬來膜」無人機秀突喊卡！縣府最新說法曝光

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2024南投燈會的「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀大受民眾喜愛，吸引許多遊客到訪，不料，原訂17、18日晚間展演的場次，因交通部民航局突檢發現展演用無人機型號疑與申請的型號不同，臨時喊卡，不少遊客撲空感到失望不已。南投縣府18日表示，廠商將於19日重新補送件，未釐清前不執行展演。

2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日於南投會展中心登場，規畫5大主題、11個特色燈區，已累計約358萬參觀人次。除攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造主題燈區可愛吸睛，「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀也吸引許多遊客到訪，期待不已。

不過，交通部民航局17日因接獲檢舉，派員前往南投燈會檢查，發現活動使用之無人機，外觀、型式與展演單位4日申請時不同，提醒縣府如要繼續展演，應使用申請時所提報之無人機，而若使用未經許可之無人機恐違反相關法規。南投縣府即公告，臨時取消當晚與18日登場的無人機群飛秀，不少民眾撲空感到失望。

南投縣觀光處18日表示，南投燈會17日原定進行無人機群飛展演，因展演用無人機與申請疑有不符而暫停；縣府即刻要求廠商一切必須依法依契約進行，故無人機承包廠商告知縣府群飛秀17、18日晚間取消演出，縣府配合民航局提出意見，尊重廠商之決定，辦理停飛公告。

觀光處說，廠商於現場指出，無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但是使用相同韌體與電路版；另，現場使用之系統控制台為資安檢測後之介面改版程式，並當場開另台電腦展示。廠商19日將重新補送件，請民航局協助審認，未釐清前，18日廠商亦告知縣府確認不執行展演。

至於後續是否向廠商求償與追責？觀光處表示，因契約尚未履行完畢，尚無討論該部分，待後續契約執行完再行討論，縣府也不斷向廠商強調溝通務必照契約執行履約。