陸海警金廈常態化執法巡查 馮世寬籲增加兩岸溝通機會

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陸籍快艇拒檢翻覆事件引起兩岸緊張，大陸海警局今宣布，將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。退輔會主委馮世寬18日表示，兩岸應該能夠有智慧，「化危機為轉機」，藉此次事件增加溝通機會，並呼籲先平心靜氣檢討自己，也讓對岸有檢討空間，促進雙方更進一步的和平。

馮世寬18日下午出席前副防長林中斌的《劍與花的歲月－林中斌凡塵瑣記（增修版）》新書發表會，會前與淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑接受媒體聯訪。

馮世寬首先指出，副總統賴清德已經當選總統，在政治敏感的時候，中共可能會運用一些「政治語言」，但若透過武力等皆不正當，而現在國際上非常關注台灣的安全，相信中共不至於做出很多大動作。他認為，假如雙方能夠能夠藉此次事件，增加溝通的條件或約束彼此，會比等待「事情」發生更理智。

大陸稱沒有所謂「禁限制水域」，未來是否會增加兩岸「模糊地帶」？馮世寬則表示樂觀，指雙方互相溝通會比以前更進步，有更多進展，「這對兩岸和平來講都是好的」。他說，大陸是一個大國，應不會如此霸凌台灣，我們首先應該要平心靜氣地檢討自己，也讓他們有空間來檢討，促進雙方更進一步的和平。

林穎佑向本報指出，大陸可能會把過去「灰色地帶」的衝突，賦予更多法律戰的意涵或包裝。如何避免衝突升級？他認為，金厦區域的海巡跟海警在過去其實有海上聯合演習的經驗，若要有效控制，就必須將此事件限定為執法行為，或是應對非傳統安全方面的狀況，而非軍事衝突，如此雙方或有一些合作空間。