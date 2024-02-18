張善政八塊厝送福袋 排隊人龍快繞這「村」一圈

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八塊厝民俗藝術村位於八德區大湳森林公園內，是桃園唯一專責推廣傳統民俗藝術的場館，目前規畫4個不同主題展館，因應春節也設置《尋找八德DNA》特展，帶領大家一起揭開八德的前世今生，市長張善政18日親赴同歡發福袋，人龍綿延幾乎包圍八塊厝，展現高人氣。

文化局表示，「八塊厝民俗藝術村」內有「工藝文創館」、「語言推廣館」、「民俗節慶館」與「表演藝術館」等4個不同主題展館，分別展示在地工藝、推廣閩南語說唱、宣揚民俗文化與介紹傳統戲曲，是體驗傳統民俗文化的好去處，另外，特展則展出《尋找八德DNA》，透過多樣的影音展示，從八德的地理位置、地名演變切入，帶領大家延伸探索八德獨特的人文歷史。

張善政趁著好天氣出門走春、發送福袋，與市民共同沐浴在森林公園的春光綠意，並與遊客一起體驗八塊厝民俗藝術村的各項設施和文化藝術之美，他參觀八塊厝民俗藝術村的藝閤時，不禁讚嘆傳統藝術工藝之精美與巧思。

張善政也體驗八塊厝民俗藝術村內E化的閩南語教學設施，在陪同小朋友練習台語發音時，他對於小朋友們學習傳統文化的熱情感到驚喜，並贈送龍年福袋鼓勵小朋友們持續向學。他也也特別穿上店家背心，擔任八塊厝民俗藝術村內的一日店長，有店家特製畫有市長肖像的綠豆椪，維妙維肖讓他笑開懷。

文化局也準備1000份福袋讓張善政發放，民眾獲悉提早1小時排隊，人龍綿延超過500公尺，幾乎快繞八塊厝民俗藝術村一圈，熱情民眾和張善政互道恭喜，也紛紛搶合影，他也都來者不拒，展現親民高人氣。