斯特蘭蒂斯CEO：中國已成歐美車商最可怕對手

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全球第四大車企斯特蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）指中國低價電動車競爭壓力大增，已成歐美車商最可怕對手，警告接下來是風高浪急的一年。多家歐美車商高層也表示要透過降價和調整策略來因應。

在特斯拉主宰歐美市場、中國低價競爭、和電動車銷售放緩等三大壓力裡，以中國因素對歐美車商影響最大。因為比亞迪等中國對手不斷以低價車款搶攻歐洲和其他地區市場，並計劃在墨西哥蓋廠生產後出口美國，迴避美國出口限制。

這逼迫斯特蘭蒂斯和雷諾等歐洲車商致力開發售價更親民的電動車，美國通用與福特討論合作可能性來降低電動車生產成本。專家認為歐美車商要降價或推低價車款前，要先降低生產成本來產生獲利，才能得到股東認同。

面對如此困局，塔瓦瑞斯說：「如果我是短期主義者，我可能立即降低利潤來增加電動車銷售量。」

他視中國對手崛起如同日韓車商當年闖進美國車市那樣震撼，對斯特蘭蒂斯等車商構成最大風險。現在唯一能做的是推出較中國對手更好產品來迎戰。

斯特蘭蒂斯旗下品牌雪鐵龍（Citroen）去年10月發表新款低價運動休旅電動車e-C3，起跳價2.33萬歐元來對抗中國車商。

雷諾執行長德梅奧（Luca de Meo）表示同業正試圖把電動車售價調降至跟汽車一樣。因為車商可透過縮減小型電動車的電池組容量來降低售價。電池占電動車成本約40％。雷諾今年上市的電動車Scenic，起跳價不到4萬歐元。

福特執行長法利（Jim Farley）表示正評估公司的電池策略來加強競爭力，和開始設計能跟比亞迪競爭的低價電動車。他認為可能應該跟其他車商討論代工生產的合作來降低成本。