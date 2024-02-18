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斯特蘭蒂斯CEO：中國已成歐美車商最可怕對手

全球第四大車企斯特蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯指中國低價電動車競爭壓力大增。電動車示意圖。圖／新華社
全球第四大車企斯特蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯指中國低價電動車競爭壓力大增。電動車示意圖。圖／新華社

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全球第四大車企斯特蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）指中國低價電動車競爭壓力大增，已成歐美車商最可怕對手，警告接下來是風高浪急的一年。多家歐美車商高層也表示要透過降價和調整策略來因應。

在特斯拉主宰歐美市場、中國低價競爭、和電動車銷售放緩等三大壓力裡，以中國因素對歐美車商影響最大。因為比亞迪等中國對手不斷以低價車款搶攻歐洲和其他地區市場，並計劃在墨西哥蓋廠生產後出口美國，迴避美國出口限制。

這逼迫斯特蘭蒂斯和雷諾等歐洲車商致力開發售價更親民的電動車，美國通用與福特討論合作可能性來降低電動車生產成本。專家認為歐美車商要降價或推低價車款前，要先降低生產成本來產生獲利，才能得到股東認同。

面對如此困局，塔瓦瑞斯說：「如果我是短期主義者，我可能立即降低利潤來增加電動車銷售量。」

他視中國對手崛起如同日韓車商當年闖進美國車市那樣震撼，對斯特蘭蒂斯等車商構成最大風險。現在唯一能做的是推出較中國對手更好產品來迎戰。

斯特蘭蒂斯旗下品牌雪鐵龍（Citroen）去年10月發表新款低價運動休旅電動車e-C3，起跳價2.33萬歐元來對抗中國車商。

雷諾執行長德梅奧（Luca de Meo）表示同業正試圖把電動車售價調降至跟汽車一樣。因為車商可透過縮減小型電動車的電池組容量來降低售價。電池占電動車成本約40％。雷諾今年上市的電動車Scenic，起跳價不到4萬歐元。

福特執行長法利（Jim Farley）表示正評估公司的電池策略來加強競爭力，和開始設計能跟比亞迪競爭的低價電動車。他認為可能應該跟其他車商討論代工生產的合作來降低成本。

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