大樂透頭獎1.17億元兩注均分 獎落這兩縣市

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大樂透2月18日頭獎金額1.17億元開出2注，有 一注獎落新北汐止新興路22號「發發彩券行」，另一注則從嘉義市西區民族路603號一樓「一八八投注站」開出，每注各得0.58億元。台灣彩券表示，大樂透下期頭獎金額保證1億元。

台彩表示，大樂透春節大紅包2月18日開出22組，總中獎注數24注，其中20組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為275組，剩餘85組，次期(2月19日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。