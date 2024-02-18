王毅：台獨與台海和平水火不容

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中國外交部長王毅18日在德國出席慕尼黑安全會議，他在「中國專場」發表主旨講話，並就台灣問題回答了現場提問。他重申，要維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」。

綜合陸媒報導，王毅表示，台灣歷來就是中國的一部分。1943年，中美英三國政府聯合發表「開羅宣言」，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年旨在結束二戰的「波茨坦公告」第八條規定，「開羅宣言」之條款必將實施。聯合國文件更明確把台灣定位於中國的一個省。這些都充分表明，台灣問題百分百是中國的內政。

王毅表示，台灣從來不是，今後也不可能成為一個國家，這是基本歷史事實和國際社會共識。王毅說，作為中國內戰遺留的問題，台灣終將回到祖國的懷抱，兩岸必將實現統一。這是14億中國人民的堅定意志，也是歷史的必然趨勢。台海穩定符合各方利益，而破壞台海和平穩定的恰恰是島內的「台獨」勢力，「台獨」與台海和平水火不容。堅持一個中國原則，就應該支持中國和平統一；維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」。

針對南海議題，王毅在同場活動上也駁斥了所謂中國在南海咄咄逼人的謬論。王毅表示，南海諸島歷來就是中國領土。上世紀六七十年代，個別國家陸續侵佔了中國部分島礁，但中方始終保持克制，堅持通過友好協商解決問題，何來咄咄逼人。

他說，2002年，中國推動同東協國家簽署「南海各方行為宣言」，有力維護了南海和平穩定。目前中國正在與東盟各國合作，加快推進「南海行為準則」的磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的地區規則，這將更有利於管控分歧、穩定南海、促進合作。

王毅強調，中國和東協國家有能力、有智慧達成「南海行為準則」，維護好南海的和平穩定以及航行和飛越自由，同時保障其他國家在本地區的正當權益。