捧金飯碗！8大公股銀開出近3000職缺 起薪響「漲聲」

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8大公股銀向攬才年輕人招手，今年開出近3000多個職缺，除了一般的金融專業人才，還包含儲備幹部等職缺，部分職缺起薪直達5萬元以上，公股銀主管表示，如果是特殊專業人才如資安人員等，甚至起薪還可以有7萬元，希望藉由高薪吸納優秀人才捧「金飯碗」。

公股銀表示，隨著公務員2024年調薪4％，公股銀行今年也多有調薪4％，新進人員也因此受惠，起薪均較往年成長。

公股銀紛紛開出職缺向年輕人招手，希望藉以招募到菁英人才。公股銀龍頭台銀今年預計徵才400位人才，不過目前尚未明確。土銀則今年也大舉徵才，開出100到200位職缺，分上下年招考，新進行員大約5職等以上，起薪大約3萬8000元，同時土銀今年同時加碼行員的育兒津貼每胎6,000元，希望以福利政策帶動生育率。

一銀大約也開出300多位職缺，包含60位MA，值得注意的是，有別於MA需要碩士學位，這次一銀針對大學生開出菁英職缺，搶攻策略計劃人才，而一銀徵才起薪3萬9738元，將近快4萬元；MA起薪則有5萬4800元，若滿一年還可以加薪數千元。

華銀將釋出300到400位職缺，華銀主打招攬科技、資安人才，華銀主管表示，隨著金融科技發展，銀行對科技人才求才若渴，所以如果有特殊專長像是資訊安全等，起薪有機會可以上看7萬元。彰銀目前則開出196個職缺，除了招攬有經驗行員，也有程式設計師、建築電機工程專員等職缺，以建築電機工程專員來說，最高可到8職等，起薪可達6萬6000 元。

合庫因應金融數位轉型，今年合庫金旗下合庫資產招募金融科技、資訊與資安等專業人員；而銀行方面為拉攏年輕人也釋出326個職缺，所需要的人才包含一般行員、儲備菁英、金融科技；授信外匯與理財人員等。

合庫表示，儲備菁英及一般金融人員不限所學科系，希望可以吸引具跨領域專長、優秀外語能力的畢業生或金融菁英加入金融業。

兆豐銀則有300到400個職缺，所需人才風險管理、信託業務、股權投資業務、洗防系統專案管理、業務分析人員及電話行銷主管等；同時持續招募理財人員、電銷業務人員以及資訊人員等。

台企銀則是公股銀招募計畫中，預計徵才最多人的銀行，今年開出500個職缺，所需人才包含MA、資訊人員、資訊儲備人員、資安人員、法務儲備人員、防制洗錢交易監控人員、一般金融業務人員等，起薪大約3萬8800元到5萬3500元左右。

公股銀表示，新進人員起薪除較往年成長，加計員工持股信託、津貼及健檢補助等，希望透過高薪、好福利能延攬更多金融生力軍加入。