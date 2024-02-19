全球AI三巨頭 引領台股攻萬九

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全球三大AI領頭羊目標價犀利

全球AI熱潮再現，晶圓代工龍頭台積電新春開紅盤一度衝破700元大關，化身台股最大飆股，美股雙箭頭輝達、美超微近期也端出激情表現，外資更喊出上千美元目標價，AI國際三巨頭攜手帶領供應鏈，成台股首季拚戰「萬九」關卡靠山。

美超微股價波段漲幅驚人，被外界稱為AI界第一妖股，在美銀證券初評喊買、推測合理股價1,040美元登高一呼帶動下，股價一度站上四位數，目標價一日達陣。不過，美超微股價飆高後，16日獲利了結賣壓大舉出籠，大漲之後接著大跌19.99％，股價轉眼間回到800美元附近，活潑程度令市場瞠目結舌。

相較之下，引領AI風騷的輝達股價表現相對穩健，外資看好輝達程度相較美超微可是一點也不遜色。研究機構ALETHEIA喊出1,000美元頂級目標價，海通國際證券亦將股價預期上調至準千金的950美元，對照16日收盤726.13美元，潛在漲幅近4成。

儘管美超微股價創高後出現劇烈回檔，但外資對基本面的看法依然正向。美銀證券指出，美超微是AI需求成長的主要受惠者，估計AI伺服器市場比預期中還要大得多，未來三年內，AI伺服器的年複合成長率將高達5成，遠高於整體伺服器市場的歷史成長性（過去17年平均年複合成長5.5％），且美超微營收成長動能可能更驚人，推動市占表現。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，在半導體產業集體昂揚環境中，短期預料輝達的獲利與財測展望將超乎市場預期。輝達將在21日公告財報，估輝達截至1月底當季營收為219億美元，優於原本財測的200億美元，新一季在H100、H200與L20需求加持下，營收上看240億美元，同樣超越市場共識的210億美元。