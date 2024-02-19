台灣海峽不平靜 陸宣布廈金海域常態巡查

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸快艇翻覆意外事件簿

兩岸關係持續惡化。大陸一快艇14日越界闖入金門海域，因拒檢釀不幸事件恐進一步發酵。大陸福建海警局18日表示，將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。大陸國台辦隨後強調，堅決支持巡查行動。陸委會回應，我方將繼續嚴正執法。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，台方粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，引起大陸各界憤慨，嚴重破壞兩岸關係。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

福建海警局18日宣布加強開展常態化執法巡查行動，以維護相關海域正常秩序。

大陸軍事專家張軍社則指出，大陸海警在管轄海域內執法巡邏，這是行使主權的正常行為，從國際法和國內法的角度出發都無可非議。

陸委會回應，依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可不得進入台灣限制及禁止水域，金門地區限制、禁止水域規定，我國防部早在1992年就依據兩岸條例劃設且歷經修正公告迄今。本次是陸方長期縱容「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶不斷侵擾，船隻拒檢下所發生的不幸事件。

我方專家分析，陸方將此一意外事件影響不斷放大，藉此持續推進台灣海峽的「內海化」，以此達到未來在該「灰色地帶」海域執法的正當性。