台商新南向拚了去年搶標319億工程創高

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台灣工程廠商於新南向得標概況

工程會統計，去年台灣工程廠商於新南向市場搶下39件標案，總得標金額約新台幣319億元，年增近一倍，並創下歷史新高，而中鼎工程得標的「台灣電子大廠印度建廠工程」金額衝破百億元。

工程會統計，去年我國能源、石化、智慧交通ETC、鐵道、環保、水資源、工業區開發或進駐七大工程輸出團隊及拓點廠商，紛紛搶進新南向。

去年度工程會補助拓點廠商如中鼎工程、中興工程、遠通電收、萬年清環境工程及惇陽工程顧問等，皆有得標案件，項目包括台灣石化公司美國建廠、台灣電子大廠印度建廠、越南園區規劃、泰國高速公路收費系統維運、越南廢水處理系統等。

工程會高層指出，今年新南向主要目標市場仍受停滯性通膨全球性經濟衰退影響，在大環境不佳情形下，推動海外輸出工作實屬不易，今年總得標金額也以200億元為低標，希望能再衝高總金額和件數。

工程產業主要以技師、工程技術顧問業、建築師及營造業為主，工程會成立工程產業專案辦公室，除籌組海外工程輸出團隊，爭取新南向市場基礎建設商機，並以暢通人流、金流及資訊流各項措施，做為後勤支援。

此外，最新統計，我國與新南向國家貿易額去年雖較前年減少逾15％，惟仍達歷年次高，出口比重也成長至20.9％。