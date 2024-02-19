台積電領軍，台股市值衝破60兆目標指日可待

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農曆新年台灣股市開出超級大紅盤，本報以「祥龍戲六珠」來描述這個罕見的榮景，包括台股首度新春紅盤當天就創下歷史新高、一天創下五大紀錄、十一大驚奇，而擔綱火車頭的人工智慧（AI）族群締造三大話題，包括52檔、主要集中在AI相關公司股票漲停；50檔以AI供應鏈為核心如股王世芯-KY等個股刷新高，廣達有望挑戰第三大市值鴻海1.4兆元的地位，上市公司股價突破千元的「千金股」增加至12家；金龍年開紅盤大漲548點，寫連續四年農曆春節開紅盤大漲紀錄。

根據台灣證券交易所的統計，上周五（2月16日）台股總市值來到59兆1,359.51億元，距離去年交易所提出「總市值60兆元」的戰略目標，僅有不到1.5％的差距，飛奔的腳步比預期更快更猛。

以權值王台積電領軍的AI族群是引爆漲勢的最大動能，台積電日本熊本廠預計在2月24日舉行開幕典禮，該廠建廠進度超前，規劃月產5.5萬片的12、16、22及28奈米晶片，現已投片試產影像感測器，原先規畫2024年底前量產的進度有機會提早達成。熊本廠開幕典禮將極為盛大，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等台積電高層都將出席，日相岸田文雄更視為日本振興半導體產業的關鍵里程碑，預計將親臨祝賀。

2024年將會迎來全球AI產業「遍地開花」的高速成長，2022年底OpenAI推出生成式AI軟體Chat-GPT獨家爆紅，投資OpenAI的微軟與AI晶片霸主輝達（NVIDIA）股價大漲，輝達執行長黃仁勳高喊「AI的iPhone時刻已經來臨」，更吹響了產業衝鋒的號角。

科技巨頭不讓OpenAI獨領風騷，立刻以強大的資源加入戰局，一年之後的2023年11月底，亞馬遜推出針對電商客戶推出聊天機器人Amazon Q、谷歌（Google）推出直接挑戰Chat-GPT的Gemini，強調可以在所有載體上運行、超微（AMD）則發表性能更強、價格更便宜的MI300X晶片，來搶奪輝達H100晶片霸主的市場，AMD同時快速升級AI伺服器作業系統ROCm，軟硬體雙面強化強攻伺服器市占率倍增目標。

而領先的OpenAI在商業運營與新技術開發上繼續猛烈衝刺，去年底推出Chat-GPT4，上周五又宣布「Sora」新 AI模型，Sora只要依據文字描述，就能自動生成栩栩如生的短影片。輸入文字即可自動生成影片的AI模型是科技巨頭的主戰場，Meta、Google、Runway AI都有相關成熟的產品，不過由於今年美國總統大選戰況火熱，科技巨頭擔憂AI影片會製造出大量假消息，因此暫緩商業化的進程。

以台積電領軍的台灣科技產業鏈，是AI服務全面開花最重要、實際上也是唯一的「軍火庫」，硬體製造的價值創造雖然可以計算，不似面向市場的軟體有無限的想像空間，但是台灣具有全球唯一的優勢，必然受益於AI服務遍地開花的歷史機運。《華爾街日報》在台灣春節期間獨家報導，稱OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）將聯手日本軟銀孫正義，與阿拉伯聯合大公國政府等主權基金與國家商討，至少投資5～7兆美元投資半導體工廠，生產OpenAI獨家使用的晶片，並將委託台積電營運生產。奧特曼的提案當然有多重目標，實務上離可行性也還非常遙遠，卻也立刻凸顯出台灣科技製造業唯一、關鍵的地位，以及難以估算的價值。

不過，我們也必須注意到，歷史上任何新興產業即使在強勁增長的軌道上，也都會經歷犯錯、過熱、或是競爭者秩序重組的整理，如今輝達股價從2023年元旦每股148.59美元，飆漲到上周五726.13美元，13個月暴漲389％，投資人以最樂觀的情境推估AI伺服器的增長，只要輝達業績略低於最高預期，火熱的股價隨時有回檔大跌的可能，而台股AI族群集體漲停板、創新高的熱情，也存在同樣的風險。

2024年全球逐漸擺脫去庫存的緊縮，回到正常的供需秩序，而AI遍地開花的趨勢則是最亮眼的增長點，台股創新高不是「無基之彈」，是獲得產業全面升級、掌控戰略價值的基本面支撐。以台積電領軍，帶領台股衝破60兆市值的目標指日可待，但是我們也必須居高思危，謹慎掌握風險，避免陷入投機炒作的泡沫，平安駛得萬年船，才是台股新春大紅盤的真義。