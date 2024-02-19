台塑四寶配息率 擬升至8成

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台塑四寶獲利及股利

去年石化景氣低迷破底，台塑四寶獲利動能腰斬，壓抑股利回饋股東空間。台塑四寶考量暫無龐大資本支出需求，股利政策將一改過往，擬將配發率從70％～75％提高至80％～85％，回應股東支持。

台塑四寶董事會由台塑化2月29日打頭陣，台塑3月6日接續登場，台化、南亞分別在3月8、12日討論。以台塑四寶去年合計獲利440.07億元估，現金股息總和約達350億～370億元，台塑化、台化去年EPS分別為2.3、1.45元，台塑化現金股息估1.8～2元，台化1.1～1.2元。台塑去年EPS為1.15元，現金股息約0.9～1元。南亞去年EPS為0.8元，現金股息估0.64～0.68元。

展望2024年，台塑四寶認為，全球主要經濟體製造業PMI反彈，經濟成長預測上調。年後下游工廠陸續復工，且進入傳統旺季，有利價格上漲，3月營收可望恢復動能。不過地緣衝突是重大變數，會影響油價上漲，增加石化原料與運輸成本、交期變數，客戶會有就近採購念頭，若忠誠度在則會提前下訂，反是助力。

印尼現為亞洲最大汽油進口國，對亞洲成品油需求影響力明顯。業界研判，印尼當前總統佐科威因採務實主義，對印尼經濟成長有其貢獻，新當選的總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）出身國防部長，搭配佐科威兒子，經濟策略應可延續。

台塑表示，印度及東南亞需求成長，巴拿馬運河乾旱，美國石化銷往亞洲數量減少，部分產品已漲價，節後下游將回補庫存，亞洲多家輕裂廠歲修，行情看漲。搭配高雄洲際碼頭新石化儲槽運作，有利降低成本，營運推進。

南亞EG因紅海危機影響船運，供應緊張，大陸華東港口庫存下降，1月均價為近一年半來相對高點；德州EG1廠重啟生產，及近期價格上漲，提高交運量。2EH因同業產線異常或定檢，短期供需緊張，行情上漲。台化認為，PX、苯與輕油價差可望保持或增加。纖維、紡織接訂增長，春燕到來兆頭。塑膠製品2月銷售目標可達成，預計3月兩岸銷售回溫。