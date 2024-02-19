煉油價差擴大 台塑化收益進補

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近期油價因中東地緣政治協商起伏震盪，布蘭特原油回升至每桶80美元之上，亞洲煉油廠歲休事故及沙國官方加碼調降2月原油採購價，助力台塑化煉油價差放大，收益進補。

據悉，印尼煉廠歲休，馬來西亞煉廠發生故障意外，加上印度提高自用量，出口減少，亞洲汽油供給趨緊，台塑化近期每桶煉油價差從10美元提高至15美元；柴油因氣候趨冷，每桶煉油價差從22美元提高至27美元；航空燃油每桶煉油價差墊高至23美元。

影響所及，台塑化當前成品油平均每桶煉油價差推進至12美元；尤其沙國2月原油採購官方加碼每桶調降2美元，原油與成品油價差達14美元，營運大吞補丸。法人推估有助台塑化2月繳出獲利20億元成績。

近期乙烯遠洋貨受巴拿馬運河影響數量偏少，加上東南亞輕裂廠減產及事故，推升油價，台塑化營運回穩。美元走跌、中東緊張及股市強勁，對油價構成支撐。

台塑化表示，第一季部分OPEC+會員國自願每日減產220萬桶支撐油價，加上美國經濟成長高於市場預估，IMF亦上調今年經濟成長率，提供油價下檔支撐。此外，1月底俄羅斯煉廠遭烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯黑海Tuapse煉廠失火，暫停出口柴油，歐美煉廠陸續進入密集檢修期，西北歐柴油庫存大減，加上泰國及馬來西亞煉廠接連傳出事故，柴油煉製價差可望保持穩健。

汽油近期煉製價差也維持強勁，因2～4月美國煉廠定檢產能多，且印尼煉廠事故，第一季印尼對進口汽油需求強勁，加上中國大陸春運需求強勁，對岸煉廠優先供應內需、減少出口，提供汽油價支撐。