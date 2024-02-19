無畏國際局勢 食品業拚擴產

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食品業2024年儘管面對俄烏戰爭未息、中美貿易戰持續、紅海危機等國際變數挑戰，仍持續國內外基礎建置，隨時準備擴大版圖。統一集團透過亞洲大平台擴大海外食品版圖，上半年一旦完成收購韓國熊津食品全數股權，國內五大物流園區相繼動工並預計從今年底起陸續啟動，加上投資Yahoo電子商務，將使亞洲大平台串連製造與零售畢其功於一役。

南僑近年以泰國為核心深耕東南亞市場，泰國廠二期新廠預計今年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加；南僑並積極建構東協國家貿易網絡，預期泰國基地業績成長挹注下，南僑合併營收有望在三年內達到300億元規模。

近期紅海危機威脅下，有可能牽動美西線運費起漲，加上政府選前進口「黃小玉」免徵營業稅，及奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降措施3月底到期，可能讓食品業面臨成本墊高的考驗，唯飼料業、肉品業者，如卜蜂、大成、福壽等認為，原物料全球供過於求，預料今年價格行情可望持續平穩，加上飼料價格回落、畜牧業養殖量大足，估計肉價將持維去年行情，一消一長讓成本影響不大。

大成去年受惠原物料價格回穩，及餐飲業大復甦、新產能挹注，帶動肉品、蛋品等供貨暢旺，今年有新產能挹注，還有新投資的電切廠投產等，將為營收獲利成長帶來新動能。

卜蜂今年包括飼料、養殖、屠宰與加工等產線均擴產，包括冷藏生鮮肉品的鹽水廠投產，南投旺來園區新建自動化冷凍倉儲投產，預計全通路銷售將達5萬羽雞及600頭豬，加上蛋加工等四大新產能挹注有望帶動一年至少60億元挹注。

福壽則認為，今年全球大宗物資價格會持續穩定，加上積極發展B2C領域有望挹注業績成長動能2成，樂觀全年營收獲利都會正成長。此外，福壽今年將編列資本支出超過5億元，將用於喜瑞爾穀片產線更新、南部飼料廠重建等擴產計畫，預計基礎建設建置完成，產能將擴增3至4成。