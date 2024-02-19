存股族注意！這幾家金融業為股東「加薪」今年股利政策搶先看

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金融業將積極為股東「加薪」，多家金控、銀行初步規劃，今年股利將比去年增加，因獲利成長，及去年底其他權益較2022年底回升，可沖回並轉成可分配盈餘，增加配息底氣，形同掛保證股利將會增加。

第一金控指出，今年股利發放將以現金為主，股票為輔，現金股利配發率希望可達50％以上，發放比率希望維持去年水準。

華南金控去年稅後純益為216.26億元、創新高，每股純益（EPS）1.59元。今年股利政策將綜合考量資本適足率、各項財務比率，並兼顧事業永續健全經營及維護股東權益等因素為發放原則，尚在研議。

華南金去年自結其他權益餘額-103.40億元，較2022年底查核的餘額-182.38億元，減少損失約78.98億元，得迴轉特別盈餘公積約78.98億元至未分配盈餘，特別盈餘公積將視各子公司資本需求及股利發放情形調配。

臺灣企銀2022年底因債券評價損失，提列特別盈餘公積，去年底其他權益回升為正數，特別盈餘公積37.7億元迴轉成可供分配盈餘。臺企銀規劃，往年都會盡可能把盈餘回饋給股東，將依照章程法令規定，提報到董事會及股東會討論。

合庫金控將在可供分配盈餘提撥30％～100％分派股東股利，現金股利不低於10％，其他為股票股利，維持穩定的股利發放政策。去年底其他權益自結數仍為負數，較2022年底減少。

上海商銀近七年均發放現金股利，今年可望延續，且可能全發放現金。自結去年底其他權益為正數，無須提列特別盈餘公積，較2022年底回升，將可沖回轉成可分配盈餘的金額約55.8億元，目前規劃的股利水準為1.5元～2元，預計提案延續去年現金股利1.8元，佔自結EPS比重59％。

遠東銀2022年底因股東權益項下其他權益未實現損失，已提列特別盈餘公積約17.05億元，去年未實現損失已大幅回升，將有助股利發放。