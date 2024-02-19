食品大廠突圍 B2C成新動能

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國內傳統食品大廠多以大宗物資供應起家，營運常受到原物料行情波動影響，唯近年來業者轉型多元發展，大成、卜蜂、福壽等均投入食品加工領域，產品直接面向消費者，挹注營收、獲利表現，尤其疫情期間自煮冷凍商品大增，疫後冷凍品不退續熱，食品業者在加工廠等基礎建置完成後，未來業務重心將從B2B轉移至B2C，成為新題材與新動能。

大成斥資24億元在嘉義馬稠後打造全台最大單一食品加工廠，預估5條產線每月總產能可達3,000噸，年營收貢獻上看50億元；最大產線為原料肉分切、浸漬並會以全熟燒烤線為大宗，馬稠後食品加工廠已通過超商龍頭查廠驗證，推估該單一超商客戶即可望占大成食品業務比重逾3成，食品事業群也可望從今年開始貢獻獲利。

卜蜂積極發展B2C業務，成貢獻去年業績再創新高的關鍵。卜蜂在食品加工廠擴建調理食品生產線及湯品生產線，預計今年第二季投產，即食食品生產量可望倍增；油炸生產線則進行設備更新，提高油炸線產量及產品多樣性，產量與銷量皆可望倍數增。

福壽肉品事業的子公司洽富實業則開發新產品並拓展B2C通路，產品已賣進超商、量販通路，及起家雞、BBQ、橋村韓式炸雞連鎖店、王品集團等連鎖餐廳，洽富去年首度轉虧為盈，今年更開啟星宇及華航等空廚通路，預期全年B2C營收將年增2成。