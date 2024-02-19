各大電商看2024 營運將揚升

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各大電商2024年展望

國內各大電商競爭加劇，富邦媒即將於21日舉辦法說會，釋出營運發展計劃及2024年展望，將成為前瞻今年台灣整體電商景氣動向的風向球。

東森購物則樂觀2024年營運更上一層樓，預估2024年合併營收目標295億元，東森集團營收則挑戰429億元。

網家雖仍處於虧損狀態，但2024年將力拚階段性重返營收、獲利成長軌道。

農曆年前，統一集團投資Yahoo台灣電商，森鉅科技材料以3.47億元收購創業家兄弟股權、正式入主創業家，為國內整體零售通路市場投下震撼彈。

富邦媒2023年雖面臨高基期，全年合併營收仍以1,092.4億元再創千億元佳績，並改寫歷史新高紀錄，全年稅後純益36.28億元，每股稅後純益（EPS）15.10元，法人看好富邦媒2024年可望略優於2023年、持續溫和成長，加上南部物流中心將於第一季試營運，增加富邦媒競爭優勢。

網家表示，過去幾季全力聚焦調整營運體質，2024年首要目標將聚焦於增長活躍會員比例、強化供應商關係、毛利結構、提升倉儲物流效率、同時擴大集團在跨境電商及金融科技服務的競爭優勢，審慎期待營運逐季回升。

東森購物2023年雖營收下滑，但獲利表現仍十分亮眼，全年營業利益率7.2％。東森集團總裁王令麟表示，台灣各大百貨公司的營業利益率幾乎都不到2.5％，東森購物能夠維持7.2％，獲利動能穩健，主要因為去年將營運重心轉移至加速線下實體店的擴張、培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合，以OMO經營模式來穩固營收。

王令麟強調，東森購物2024年除將積極投入商場經營，更將運用AI科技，以更多元的的線上線下布局，增加直播通路，進軍線下商場，同時成立大健康事業部，規劃設立健檢中心，預計5月開幕。

酷澎（Coupang）對於在台灣的機會感到十分振奮，酷澎表示，雖然台灣是全世界網路使用率最高的國家之一，但根據數據，台灣只有不到一半人口有使用電商的經驗，這對Coupang來說是絕佳機會，酷澎未來將藉由提供多樣的在地／跨境商品、親民價格、穩定快速的配送，擴大在台規模。目前酷澎在韓國已透過建置科技及基礎設施提升服務品質，未來在台灣也有類似規劃。