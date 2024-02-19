滲透率仍低 台灣電商成長潛力大

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儘管疫情紅利消退，電商業者普遍樂觀看待2024年台灣整體電商市場大餅再擴大。電商龍頭富邦媒表示，目前台灣電商滲透率約11.7％，相較於韓國、中國、美國等海外電商市場30％以上的高滲透率，樂觀看待台灣整體電商擴大成長潛力，網家及東森購物亦看好台灣電商市場仍有很大增長空間。

根據經濟部統計，2022年台灣整體零售業銷售額4.2兆元，2023年全年達到4兆5,760億元，創下歷史新高。另根據台灣「電商物流」關鍵數據＆市場預測指出，台灣零售業網路銷售額自2018年的2 ,517億元增至2023年的5,035億元，6年間倍數成長，占整體零售業銷售額比例自6.7％攀升至11.7％，未來幾年成長至20％指日可待。

實體電商異軍突起，勢不可擋，業者剖析，近三年「實體電商」的線上業績成長力道高於「純電商」，代表實體電商不僅是顯學更是未來產業趨勢，統一投資Yahoo台灣電商，更可視為實體通路整合網購、發展OMO市占版圖的積極作為。

2018～2023年純電商產業規模中期增幅達67.3％，反映出疫情期間電商市場的高速增長。不過，2023年純電商業短期增幅回落至2.1％的歷史新低，主要原因除了疫情期間形成的較高銷售基期，亦受到疫後消費力回歸實體場域以及實體零售業者投入線上銷售快速搶佔市場影響。

東森購物觀察指出，2024年對於電商業者來說，潛在機會來自於健康食品、智慧家居、綠色產品創造出新興商機，整合社交媒體及電商的經營模式仍具有成長潛力，而許多中小型企業仍在尋求進入電商市場的機會，也擴大了電商的市場規模。另外，業者亦看好跨境電商潛力可期。