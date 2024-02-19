蘋果折疊手機傳落空 股價挫

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蘋果公司近期股價走勢

關於蘋果醞釀推出折疊手機的消息流傳多年，但近日最新消息令蘋果迷大失所望，因為外媒報導蘋果測試中的折疊手機螢幕未通過測試，以致蘋果決定暫緩研發計畫，意味著折疊手機推出時程更加遙遙無期。

蘋果公司近期利空消息頻傳，如今折疊手機再傳延遲推出，讓市場期待落空，可能讓股價繼續承壓。蘋果股價在1月23日站上195.18美元波段高點後，持續走弱，2月16日收報182.31美元，累計下跌6.6％。

外媒引述內情人士透露，蘋果近來正積極測試兩款貝殼式折疊手機原型機，其中一款折疊手機的螢幕是由三星電子供應，但這款螢幕未能通過蘋果的嚴格測試標準。另一款原型機的螢幕供應商未知，但同樣在測試時發生螢幕損壞情形，也就是說兩款原型機皆未達測試標準。

自從2019年三星電子推出第一代Galaxy Fold折疊螢幕智慧型手機以來，三星及多家中國業者已陸續推出多款Android平台折疊手機，反觀蘋果卻遲遲沒有跨足折疊手機市場，令許多蘋果迷殷殷期盼。

蘋果爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）最初在2021年引述消息表示，蘋果已經在中國測試兩款折疊手機，其一是雙螢幕折疊手機，外觀像是以鉸鏈將兩支手機連接在一起。另一款折疊手機則是類似三星Galaxy Z Flip的貝殼式折疊手機。

2021年以來關於蘋果折疊手機規格的傳聞百百種，但蘋果始終保持一貫的神祕作風，從未回應任何傳聞，也未公開任何研發計畫。天風證券分析師郭明錤先前曾透露，蘋果最快要到2025年才有可能推出折疊手機。雖然這回最新消息依舊是業界傳聞，但螢幕未通過測試的負面消息，不免讓外界擔心蘋果折疊手機推出時程更加往後延。

部分人士則認為，任何創新技術在研發階段難免歷經失敗。即便是推出折疊手機多年的三星也多次坦言，折疊手機面臨許多技術挑戰，不僅螢幕損壞率比一般手機高，產品壽命也比較短。