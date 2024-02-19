晶圓代工兩樣情 成熟製程 首季仍看淡

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台股晶圓代工廠近期陸續釋出對今年上半年營運展望，先進製程和成熟製程出現「一種代工，兩個世界」的市況，對於第二季晶圓代工成熟製程的展望，IDC（國際數據資訊）資深研究經理曾冠瑋表示，將是「回穩可期、回升不易」的情況。

聯電、力積電及世界先進預期，今年第一季淡季效應及長假效應等多重因素影響下，第一季各廠普遍仍持保守態度，以各廠對今年第一季的晶圓出貨情況、ASP及毛利率的預估，今年首季業績較上季續下滑的機會仍大。

曾冠瑋表示，今年第一季市況逐漸明確，但第二季若是中國成熟製程廠持續進行低價策略，以第二季消費性電子需求市況及半導體回溫步調而言，需求不易有顯著的回升，台廠仍將面臨去年下半年以來的壓力，預料台灣的成熟製程晶圓代工廠第二季將是「回穩可期、但回升不易」的情況。

曾冠瑋直言，中國成熟製程晶圓代工新產能不斷開出來，且中國廠商報價相對便宜，過去陸廠在各領域也慣於以價格競爭，所以對IC設計廠來說，成熟製程晶圓同樣性能情況下，價格高低確實具明顯的吸引力，也會牽動IC設計廠投片的選擇。

曾冠瑋也進一步指出，雖然IC設計廠部分產品考量美中貿易戰，無法在陸廠投片，但以去年的經驗，廠商還是拿著陸廠的報價向台廠進行更積極的議價，台廠基於客戶關係也會有所回應，再加上，台灣的幾家成熟製程廠去年以來的產能利用率確實也一直維持在中間偏低的水準，諸多因素之下，讓台灣成熟製程廠去年以來到今年第一季的價格出現下調的情況。

世界先進日前表示，目前產業仍持續進行庫存修正，中國、歐洲的經濟情況也仍低迷，目前對市況的能見度約只有二至三個月，估首季晶圓出貨量將季減約6％至8％之間；產品平均銷售單價季對季將約略持平；毛利率將約介於21～23％之間，整體營收估季減個位數百分比。力積電則是指出，今年第一季仍受到工作出貨天數減少影響，預期首季營收將季減約5～6％，由各公司釋出的首季訊息，市場對第二季多仍持相對保守態度。