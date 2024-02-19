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巴菲特帝國 市值邁向兆元

◆波克夏股價突破60萬美元◆首家非科技企業驚人成就

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股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）14日A股股價首度突破60萬美元，寫下歷史新的里程碑。這使得巴菲特的商業帝國市值距離1兆美元關卡更加接近，這是科技業以外的任何一家美國公司都未曾達到的成就。

波克夏A股16日股價收高0.51％，每股報610,086美元。波克夏B股同日上漲0.63％至405.99美元。

波克夏如今市值約8,800億美元、名列美國第七大企業，距離1兆美元僅差1,200億美元，勝過美國藥廠禮來（Eli Lilly）的7,424億美元，在首家市值破兆美元的非科技企業競賽裡取得領先優勢。

波克夏A股上一個里程碑於2022年3月達成，當時股價突破50萬美元門檻。

自巴菲特1965年接管波克夏海瑟威以來，該公司股價暴增約32,110倍，每股帳面價值從19美元成長至如今的610,086美元，顯示他精準獨到的投資眼光與策略。

但巴菲特一直抗拒進行股票分割，反而在1996年推出價格較低的B股。當時A股交易價格略高於3萬美元，而B股價格僅為A股的30分之一，約1,000美元。

2010年波克夏收購鐵路營運商BNSF（柏林頓北方聖塔菲鐵路公司）後分拆B股，如今波克夏B股價格僅略高於400美元。巴菲特一直拒絕執行分拆波克夏A股，原因是他希望吸引買入並持有的投資人，這些人通常更關注公司的長期成長與永續性，而非股票短期價格水平。

巴菲特於1995年股東大會上指出，若分拆股票的話，可能吸引到的是短期投資人，這些人對於企業財務體質所知甚少。巴菲特表示：「只要本錢500美元就能買到的東西，自然會有很多人購買，而這些人根本不知道自己在做什麼。」

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