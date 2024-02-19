台肥遷回「起家厝」 董事長李孫榮揮旗進軍乾淨氨能

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擁有77年歷史的老牌肥料供應商台肥，近日正式將企業總部遷至全新落成的A級商辦「TFC南港經貿大樓」，藉著喬遷之喜、新氣象，台肥董事長李孫榮宣示打造新事業體、「氨能」事業體的決心，要用台肥昔日的製肥原料「液氨」跨入乾淨能源產業。

李孫榮口中的乾淨「氨能」，是計畫配合政府「淨零」政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨混燒，以減少燃煤用量、降低碳排放。他指出，台肥是國內最大的液氨供應者，一直以來只把氨作為肥料原料，實在太可惜，就如同把沉香拿去當木頭去燒、用來取暖。

李孫榮表示，發展液氨要天時、地利、人和。氣候變遷、淨零碳排成全球顯學，發展氫能是國家政策，也是政府「台灣2050淨零轉型」十二項關鍵戰略之一。

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政府力圖發展氫能，只是氫需由海外進口，氫氣運送過程高危險，且運輸成本高，因此以進口氨裂解為氫是最佳解方、要讓氨成為乾淨能源的源頭。另外，氨本身的生產過程中也必須壓低排碳量，對此，台肥去年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口全台第一批低碳氨，是所謂的「藍氨」，也就是在液氨製程中針對二氧化碳進行回收、封存與再利用，讓碳排大幅降低。

砸30億元 蓋兩座液氨儲槽

未來除了藍氨，台肥也考慮擴大引進「綠氨」，亦即以綠色能源生產的液氨。伴隨儲運需求加大，台肥配合政府政策預計投入30億元，多興建2座液氨儲槽，讓整體可儲存量達到8萬公噸。

李孫榮表示，台肥擁有全台最完整的液氨供應體系，包括專業技術團隊、低溫設備、深水碼頭、液氨最大儲量，以及國際自有供應鏈─台肥的液氨主要由長期合作夥伴SABIC AN供應，來源無虞。台肥在台中港目前擁有液氨儲槽二座，規劃作為藍氨儲槽，總容量達4萬公噸。另規劃新建二座儲槽，已經通過環差、環評，完工後作為綠氨儲槽，總容量將達8萬公噸。」

台肥將由昔日的「大地養分供應者」，華麗轉身成為「乾淨能源提供者」，下一步將跨足船舶燃料市場，因為氨可以直接作為船舶燃料。根據統計，全球大型貨輪中約莫88％會通過台灣海峽，若大量停靠於台灣加氨，潛在商機可觀。

李孫榮表示，發展初期規劃以既有基礎設施與通路為基礎，建立國內低碳氨先期市場。後續配合市場需求投資液氨運作所需輸儲與配送設施，逐步擴大能源、海運等應用領域與供應規模，目前派好幾組人到綠電充足的國家開發綠氨貨源，同時要精煉產品，提升台肥的生產工藝，擴大半導體材料產業；並擴張業務，多方連結能源產業。

台肥原本擁有四大事業體，包括肥料化工、電子級化學品、深層海水的生技產業、不動產開發事業。

台肥集團新遷入的「TFC南港經貿大樓」就是不動產開發事業的代表作，由台肥公司自行規劃、興建，而這裡其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

在李孫榮帶領下，台肥人回到老家、準備開創第五大事業體，期待新生力軍加入、一起打拚。

他表示，台肥是老牌肥料供應商，並不缺肥料相關人才，但對於氨的能源領域則另需要大量人才，除了針對氨能人才，也需要氫裂解的相關專業人才，還要業務和行銷人才組成團隊；同時積極與學界合作，目前已和台科大合作、下一步則計劃和北科大合作，提供獎學金給優秀學生、與教授群合作投入相關研究、人才育成。

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