華麗轉身 台肥新總部變身綠建築 南港新指標

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台肥新總部鄰近中信金融園區、南港展覽館以及2023年10月全新開幕的台北漢來大飯店，到了今年下半年，純正日系購物中心─日本三井複合式商場LaLaport，也預訂插旗南港、正式對外營運，有望讓這裡成為一級商業戰區，讓南港徹底告別「黑鄉」工業區的過往。

新總部的前身是台肥南港廠，1960年建廠完工，當時稱為「台肥第六廠」，主要生產液氨、尿素，之後改名為「台肥南港廠」，廠區中的尿素工廠規模為東南亞第一，也建置了全台灣第一座液氨儲槽。早期的液氨主要由天然氣（甲烷為其主要成分）轉化而成，到了1980年代，礙於中油天然氣供應不足，台肥南港廠的液氨、尿素廠因此吹熄燈號，轉而製造複合肥料以及高級園藝肥料。

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伴隨都市開發、南港地區房價上揚，導致肥料生產不符合經濟效益，台肥因而配合政府都市計畫，將廠房土地重新規劃，用於蓋住宅、商辦、釋出地上權收租等。

台肥總部原本是位於台北市南京東路二段的「台肥大樓」，屋齡已有40年，如今搬遷至新家，台肥集團新遷入的「TFC南港經貿大樓」由台肥公司自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，包含一棟商辦、兩棟旅館，其中一棟就是台北漢來大飯店，由於設備新穎，吸引超微、美光、微軟、台積電、惠普等多家國際科技大廠進駐。這裡其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮表示，小時候曾經過台肥南港廠區，留下深刻印象，沒想到幾十年後有緣擔任台肥董事長，看到廠區轉型成「TFC南港經貿大樓」非常感動，同時體恤同仁們的辛勞，因此決定把總部搬過來，就是要給員工最新、最優質的辦公環境。