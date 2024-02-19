暖男董座 台肥李孫榮用行動照顧員工薪情

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台肥公司日前拍板，全體正式員工無論職階高低，今年開始月薪一律上調2,400元，換算下來，初階人員調薪幅度最高達9％，整體人均調薪也達4.55％，完勝軍公教加薪4％。

加薪重要推手是董事長李孫榮，去年5月底走馬上任，一開始就面對外界對於公司之前經營管理不當的指控，內部人心浮動、正常營運受到影響。李孫榮接任後，就一直思考，「這個陪農民走過一甲子的台肥老店，下一步該如何走？」

為凝聚士氣，李孫榮去年7月密集走訪台肥苗栗廠、台中廠與花蓮廠，與第一線主管及同仁座談，親身感受基層同仁的辛勞與付出，感同身受之餘也在心裡種下為大家帶來「好薪情」的種子。貧農出身的李孫榮，特別重視基層辛苦的夥伴，並開始規劃提高團體保險的保障內容；後續對於員工福利，例如研擬提高生育津貼、設置急難救助金等友善職場等措施也計畫逐一擴大施行。

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李孫榮是美國德拉瓦大學（美國總統拜登的母校）環工博士，也是該所學校的傑出校友。曾任兩屆嘉南藥理大學校長，從學者成為台肥集團大家長，就快速上手、擬定公司新方向，像是計畫讓公司成為「乾淨能源的供應者」，同時，台肥苗栗廠，以現有的電子級化學品基礎，也將全力發展成為電子級化學品的專業基地，全力支持台灣半導體的發展。

做事明快，又不忘照顧員工，李孫榮說，凡事不能只看到表象、不只用腦，更是要用心思考，才能夠「撕破表象、直視本質」。「用心」出發，期盼台肥用嶄新的「乾淨能源事業體」邁向下一個甲子。