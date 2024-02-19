他山之石 全球第二座氨能電廠 將誕生於愛爾蘭

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把氨當作能源、當成燃料，將有助於全球實現2050年淨零碳排的願景，國際上也有先例，英國能源公司森特理克（Centrica）以及歐洲三菱動力公司（Mitsubishi Power Europe）就攜手啟動氨能電廠計畫，在2023年底簽屬合作備忘錄，打算在愛爾蘭蓋電廠，可望成為全歐洲第一座以氨發電的電廠。

李孫榮表示，台灣身為世界公民，政府也已端出「氫能關鍵戰略行動計畫」。我國目前氫氣96％以上來自於天然氣重組，天然氣主要依賴進口，接收站與儲槽量能有限，而且天然氣主要用於發電及民生用途，導致氫氣供應規模受限，用氨取代氫，或是用氨裂解成氫，或許不失為一個好解方。

從國際上發展氨能電廠的經驗來看，該建廠計畫未來將由森特理克位於愛爾蘭的子公司「伯德蓋斯能源公司」（Bord Gais Energy）主導推動，設廠地點暫定為愛爾蘭西南部的科克郡。伯德蓋斯能源公司在科克郡原本就設有445兆瓦天然氣發電站，未來將增設氨能發電設施，看中的是氨的化學組成中不含碳，燃燒之後不會產生一氧化碳或二氧化碳等溫室氣體。

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森特理克執行長奧謝（Chris O’Shea）表示，相信所有能源都有潛力成為乾淨能源，同時這項計畫也有助於提升能源安全，正在進行的眾多專案，目的在展示如何落實「氫經濟」，藉此，希望讓大眾知道氫可以以低碳氨的形式來儲存、運送，進而提供乾淨能源給用戶端。

即使愛爾蘭西南部地區風力強勁，發展風力發電的成本低於氨能發電，不過雙方簽署合作備忘錄後，將進行可行性評估。

若真的順利建廠、完工，將是繼2022年在新加坡啟動全球第一座氨能電廠後的第二座氨能發電廠。