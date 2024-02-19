綠電信保 每度賠付不訂上限

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綠電信保機制

為協助企業購買綠電，經濟部偕同財金部會規劃的「綠電信保機制」，預計最快近期對外公布辦法上路。凡企業同一集團過去5年年平均用電量逾5億度，或中華信用評等達一定等級，二擇一可投保適用，初估科技、傳產、金融逾百家企業受惠。至於啟動賠付機制，原每度綠電擬訂5元賠付上限，最新決定將取消上限規定。

國家融保中心近日完成綠電信保機制作業辦法，經濟部很快可正式對外公布上路。這項機制形同對風電開發商有「雙保險」，第一層保障是八大公股提供企業履約擔保及國家融保中心再保險，企業中斷購電即啟動賠付機制；第二層是綠電購電中斷風場空窗期，輔以台電以低價定額收購餘電及轉售。

依規劃，由綠電需求企業向八大公股銀行繳交保費，再由銀行提供履約擔保，銀行端再向國家融保中心申請融資保證「再保險」，一旦企業因故中斷購電即啟動賠付機制。

而賠付機制由國家融資保證中心和8大公股行庫代償，單一企業保證融資額度最高為80億，融保基金賠付8成，簽約銀行自負2成損失。官員說，單一企業賠付最高上限為80億或18個月，最長1.5年。融保中心收取手續費約0.3～1.75％，銀行收費近期公布。

至於代償賠付原本設定每度上限5元，但經反覆研商，最新決定擬不設上限，以尊重市場訂價機制，倘若開發商訂價不合理，官員說，金融單位有權拒保，不擔心賠付無上限，開發商胡亂喊價。

除金融機購賠付外，行政院日前甫核定「國家融資保證機制推動方案」修正內容，納入綠電企業無法履行CPPA購售電合約時，風場空窗期可由台電以近5年迴避成本平均值每度2.29元收購餘電再出售，惟售電差價獲利扣除一定必要成本後，需全數回補國家融保基金以利永續運作。

另綠電信保機制限制投保適用對象，除限購買3-1及3-2期離岸風場綠電外，還需符合「二擇一」要件，其一企業同一集團過去5年年平均用電量超過5億度，如半導體、面板業者，初估約40家。另一是中華信評評定長債達twBBB-級，或短債達twA-3級以上，傳產業、電子業、金融業符合初估約有100家。官員說，扣除重複部分，約有逾100家企業可適用受惠。