一月貢獻277億元 銀行賣保單回溫 衝17月新高

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近年1月壽險新契約保費與銀行通路貢獻變化

銀行「棄保」效應獲改善，因市場預估美國今年將降息，銀行通路在分紅保單與利變型保單上銷售回溫，1月貢獻壽險新契約保費達277億元、創17個月新高，且年增達6成，帶動1月整體新契約保費收入來到666億元、為6個月新高。

美國升息並維持利率高檔效應，去年銀行紛紛轉賣美債，資金排擠效應為17年來之最，貢獻新契約保費占比僅37％，罕見不到4成、創2008年以來的15年新低。今年初聯準會維持利率不動，且市場預估下半年將開始降息，買債資金略顯消退，資金開始轉向，銀行賣保單也回溫，1月貢獻壽險新契約保費277億元，年增率65％、更是29個月新高。

1月銀行通路銷售的回溫，主要是利變型保單與分紅保單等傳統型壽險保單買氣增溫所帶動，其中傳統型壽險達232億元，為2022年4月以來新高；過去投資型保單單月約有上百億元，但因投資前景不明與禁令上路影響，2022年10月開始單月就未超過百億元，最慘是去年12月僅18億元，今年1月賣43億元、為6個月新高，顯現開始回溫跡象。

1月壽險新契約保費收入666億元，其中銀行通路貢獻277億元，壽險自家業務員貢獻284億元，若再加上傳統保經代，整體業務員貢獻壽險新契約保費約389億元。

因壽險業務員部隊仍維持穩定業績貢獻，雖銀行通路業績回溫，但貢獻占比僅約42％，還未回到2022年上半年的5成以上，壽險加傳統保經代占比約58％，相較去年占比則有63％。

壽險1月新契約保費收入666億元，相較去年1月的465億元，年增202億元或43％。往年1月都會有停售效應遞延及開門紅業績，1月多數業績都是在980億元到千億元以上，但2023年僅465億元，創2006年、18年來的最慘1月，今年終於走出陰霾「開門紅」，但尚未回到過往千億元以上的水準。