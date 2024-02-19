實支實付險停售潮效應 健康險罕見熱賣 月銷44億元

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實支實付醫療險將面臨改革，去年12月底掀起一波停售潮，在保費遞延效應下，今年1月健康險單月熱賣高達44億元，罕見月賣逾40億元大關，至少為2018年以來的單月新高，若加上去年12月的銷售，這一波停售潮帶動健康險新契約保費收入締造超過80億元佳績。

實支實付醫療險改革將走向「損害填補」，金管會還在研擬配套，今年將由保發中心先建立商品經驗率統計資料，實際改革日程還未訂出明確時間表。但民眾擔憂未來醫療險會越賠越少，搶買可接受副本理賠的實支實付醫療險，投保件大量湧進，部分壽險擔憂超過胃納量，去年底緊急停售或核保加嚴，引發一波停售效應。

因去年底保費多會遞延到1月入帳，實支實付醫療險的停售效應在今年1月的業績表現明顯，單月健康險新契約保費熱賣44億元，年增18億元或67％，過往健康險銷售單月多在20億元～30億元，今年1月罕見賣超過40億元。健康險除實支實付醫療險外，還包含防癌險、長照險、重大傷病險、重大疾病險、手術險等。

觀察2018年以來的每個月健康險賣超過40億元僅4次，最高峰是今年1月的44.5億元，其次是2020年7月的43.8億元，且從2021年以來就沒有單月賣超過40億元之上。

因停售潮主要發生在去年12月底，當月健康險單月也賣出36.9億元，創9個月新高，加上今年1月熱賣44億元，顯示這一波停售潮效應，帶動健康險兩個月熱賣81億元。

近年副本理賠實支實付醫療險多已經歷2～3波停售潮，去年底主要集中在當時還有接受副本理賠的七家壽險，1月像是全球人壽、凱基人壽、台灣人壽等，皆有不錯的成績，去年底到今年初緊急停售的壽險公司，多會推出新改版的實支實付醫療險來因應保戶需求，但改版後的保單將會限正本理賠。