風電3-1期併網變數大 開發商籲公股挺融資

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綠電信保機制千呼萬喚始出來，風電3-1期得標開發商喜憂參半。開發商透露，全球通膨居高不下，依購售電合約（CPPA）機制，每度綠電洽購水位逼近6元，和政府信保機制估算仍有段差距，和綠電大戶遲遲談不攏，開發商呼籲公股行庫支持帶頭融資，降低業者風險。

據了解，離岸風電3-1期雖有五家外商簽署行政契約，但真正進行議約採購行動業者少之又少，五家業者履行契約步伐參差不齊，為2026、2027併網期程投下極大變數，令經濟部很燒腦，跳票不難預期。

知情人士透露，國際鋼價及原物料等通膨高漲，未來2～3年內都很難大幅下滑，國際離岸風電的開發成本水漲船高，每度售電5元以下幾不可能，以美國風場為例每度逼近7元。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）過年前拜訪經長王美花時，已大聲疾呼，離岸風電售電價格較第二階段潛在風場遴選大漲許多，請經濟部正視。

風電開發商頻向經濟部反映3-1期風電開發面臨諸多困難，有的建請展延3-2期風場的開標時程；有的要求展延併網時程，惟未投標外商，則反對經濟部齊頭式全面展延；也有的呼籲公股行庫積極參與3-1期的專案融資。

據悉，除CIP確定財務顧問為中信金及BNP法國巴黎銀行外，其餘開發商進度緩慢，有的停止開發，2026年併網時程已向經部展延至2028年，幾按兵不動。

成本的上漲讓得標開發商和綠電買家之間購售電（CPPA）合約一直談不攏，陷入膠著，每度逼近6元價格，綠電企業不想買單，若連台積電最後都不買，「只好放棄開發」，開發商這麼說。

官員坦言，開發商提及3-1風場購電價格和信保之間仍有落差，有的差1元以上，業者希望政府出面，遊說先前風電開發缺席的八大公股行庫，積極參與3-1期風場專案融資。

對此，經濟部近期擬請行政院出面跨部會協調公股行庫，積極評估3-1期風場融資的可行性。至於展延3-2期風場開發，經濟部暫未鬆口，仍以4月10日截標為既定時程。