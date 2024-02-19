公股金、銀 龍年還能「龍」光煥發嗎？

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公股金控、銀行在2023年大多繳出優秀成績單，包括兆豐金全年稅後純益超過300億元，年增逾8成，第一金、華南金也都賺破200億元。純公股的臺銀加上政策性任務負擔稅前盈餘近400億元、年成長比翻1倍還更多，土銀、彰銀獲利也都年增超過1成。而公股金銀華麗的成績單，很重要的原因來自於換匯交易（SWAP）和新青安帶來的房貸業務。

兆豐金在「公股獲利王」的寶座之下，備受小股民推崇，更看好兆豐金2024年的股利發放與獲利表現。從其龍年伊始辦理現金增資，股民搶破頭，中籤率5.8％，可看出公股金、銀在股民心裡是穩定存股的好選擇。

龍年的公股金、銀表現會延續前一年的氣勢嗎？以SWAP和新青安房貸兩方向來看，今年仍然有些許變數。SWAP方面，業界人士分析，收益會受到美台利率調整影響，不過，雖然美國聯準會暫停升息，但降息時間表尚未確定，甚至有機會持續延後，即使今年真的開始降息，也是「緩降」，也就是說，不一定會對SWAP上的收益產生劇烈的影響。

房貸方面，新青安催出的剛性需求動能還在延續，今年1月的房市繼續回溫，不動產業者分析，上半年的房市都將走向穩健，同時，根據金管會統計資料，公股銀在新青安上路後，也不斷瓜分民營銀行的房貸新承作占比。

另一方面，新執政團隊將在5月下旬上任，在這之前各部會將呈現「留守」狀態，房市相關政策不太有改變的可能性，不過，新政府的「新官上任三把火」會不會再拿房市開刀，就會是最大的變數，也可能影響下半年的房市、乃至於公股銀的房貸業務表現。