科技大咖聯手 抗選舉假訊息

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2024年全球重要選舉

包括微軟與谷歌在內的20家科技巨擘16日簽署一項協議，承諾自願性採取「合理的預防措施」，以防止人工智慧（AI）工具被用於生成虛假資訊並擾亂全球各地即將登場的民主選舉。

2024年可說是大選年，全球有超過40國舉辦選舉，除1月13日舉行的台灣總統和立法委員選舉之外，將在今年11月5日舉行的美國總統和參眾兩院議員選舉，由於攸關全球政經發展，更是受到高度關注。

而生成式AI技術發展迅速，能夠依據提示在幾秒鐘內生成文本、照片與視訊，引發民眾擔憂此新穎技術可能被用來干預今年大選。

多家科技大廠高層16日齊聚「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）並簽署協議，以防止深偽技術遭到濫用並欺騙選民。這些企業除了谷歌與微軟外，還包括臉書母公司Meta、OpenAI、Adobe、IBM、亞馬遜、Snap、TikTok與X平台。

這些公司承諾，他們將合作開發工具以檢測AI產生的誤導性影音內容，提高民眾對於誤導性資訊的認識，同時對這類型內容採取「迅速且適當」的回應。

這些公司表示，辨識AI生成內容或證明其來源的技術，可能包括添加浮水印或嵌入元數據（metadata）。

但該協議並未具體說明履行承諾的時間表，或是每家公司打算如何執行這些承諾。

Meta全球事務總裁克雷格（Nick Clegg）表示：「此協議主要在於象徵性意義。今年舉行如此多選舉，我們必須盡一切努力防止人們被AI生成的內容所欺騙。這需要整個產業、政府與民間社會一起努力。」

2016年美國總統大選期間，俄羅斯利用臉書平台散布假消息，令虛假資訊干擾大選的議題受到關注。國會議員如今更擔心的是，AI技術可能遭有心人士濫用。

加州參議員貝克爾（Josh Becker）表示：「AI被用於誤導選民，我們樂見部分科技公司願意採取行動，但目前還沒看到具體細節。我們必須立法制定明確標準。」