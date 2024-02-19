川普回鍋聲勢大 日遊說先固樁

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美國前總統川普重回白宮聲勢高漲，日本政府去年跟三家遊說與顧問公司簽約，增加在華府遊說團陣容來掌握美國政治情勢。其中新簽約的一家遊說公司跟川普關係極密切，被視為日本押注川普可能再執政。

依據外國代理人登記法（FARA）所披露資料，日本駐美國大使館去年新簽約三家公司包括Ballard Partners、theGROUP D.C和West Wing Writers，讓其簽約的遊說公司達20家。

最受關注是Ballard Partners。其總裁巴拉德（Brian Ballard）跟川普關係密切，據傳兩人認識近30年。川普2017年1月宣誓就職後不久，他就在華府開設辦公室，2018年被政治新聞網Politico形容為川普執政下華府最有力說客。巴拉德對客戶表示，川普提出美國優先，若要當美國盟友就要成為美國的朋友，而川普是最值得交的朋友。

theGROUP D.C跟由眾院議員組成的「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）關係密切。West Wing Writers由前總統柯林頓的演講稿撰寫團隊創立。若川普回鍋，Ballard Partners所發揮影響力不是另兩家能相提並論。

根據追蹤選舉財務和遊說數據的非營利組織OpenSecrets資料，日本政府2023年在美國遊說相關支出4,934萬美元，較2022年、2019年和2015年增加13.4％、28.5％和82.5％，顯示其為川普可能再上台而增加遊說支出。

相較之下，韓國對川普可能再執政態勢維持低調立場。知情者表示，韓國總統尹錫悅指示駐美大使館不要跟川普團隊接觸，以免破壞與拜登政府之間的關係。

OpenSecrets資料顯示，韓國政府2023年在美國遊說相關支出1,208萬美元，較2022年腰斬55.6％。這更凸出日本政府為川普可能回歸而做準備。