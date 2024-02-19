踩Vision Pro惹惱果粉 祖克伯澄清：蘋果是家好公司

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Meta執行長祖克伯公開批評蘋果頭套裝置Vision Pro比自家產品Quest 3難用後，遭到大批蘋果迷撻伐。稍早他向媒體澄清他並非取笑蘋果，並強調「蘋果是家好公司」。

祖克伯接受網路媒體Morning Brew Daily訪問時表示：「我認為蘋果是家好公司，他們做得很好。」他解釋日前他批評Vision Pro價格太高且設計不良純粹是針對產品發表試用心得。

祖克伯表示：「我沒有說蘋果不會進步，但我們也會進步。我覺得我們可能進步得更快。」

Vision Pro是蘋果暌違多年推出的全新產品類別，但2月初開賣以來評價兩極化，一度傳出大批消費者試用後不滿意而掀起退貨潮。但科技部落格AppleInsider最新報導指出，Vision Pro退貨率與Pro以外的iPhone退貨率並沒有太大差別。

AppleInsider訪問美國東岸多家蘋果門市員工，而其中一名員工透露過去一周內他只收到2筆Vision Pro退貨申請。

Vision Pro的3,500美元高價與入門款Quest 3的500美元形成強烈對比，令不少人好奇Vision Pro在性能上是否明顯勝過Quest 3。

祖克伯近日在Instagram上發布一段影片分享他親自試用Vision Pro的心得。他在影片中表示：「似乎有很多人預期Vision Pro品質比Quest高，只因Vision Pro價格貴了3,000美元，但老實說我很驚訝Quest在頭套裝置的種種性能上都略勝一籌。」

祖克伯表示Quest不僅價格親民，配戴起來也比較舒適，比Vision Pro更適合用來玩電玩，還能讓使用者觀看YouTube。相較之下，Vision Pro沒有內建YouTube應用程式，令人感到意外。

Meta技術長伯斯沃斯（Andrew Bosworth）也在祖克伯之後試用Vision Pro，並表示Vision Pro比Quest重量多了120公克，戴起來較不舒適。