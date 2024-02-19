陸春節假期消費放鞭炮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024年大陸春節各項文旅數據表現

2024年大陸春節假期（10日至17日）消費服務市場火熱。受到政策、供給、宣傳等多項利多帶動，民眾出遊意願高漲，及出遊總花費、電影總票房等多項指標不僅較去年同期大幅成長，並優於疫情前的2019年春節長假表現，齊創歷史新高。大陸官方統計，春節假期大陸消費服務業日均銷售收入年增逾五成。

綜合陸媒報導，大陸稅務總局增值稅發票數據顯示，春節假期大陸消費服務業日均銷售收入年增52.3％，旅遊、住宿、餐飲消費服務增長，文化體育消費服務熱度上升。稅務總局指出，春節大陸居民消費潛力加速釋放，消費對經濟的支撐作用持續凸顯。

大陸文旅部資料中心測算，春節假期境內旅遊出遊4.74億人次，年增34.3％，按可比口徑較2019年（新冠疫情爆發前）同期成長19％。期間內，境內旅客出遊總花費人民幣（下同）6,326.87億元，年增47.3％，較2019年同期成長7.7％。

大陸文旅部指出，旅遊市場活力爆發，假期消費持續升溫，「南北互換、東西互跨」的旅遊現象顯著。自春運開始以來北方居民紛紛南下，至於南方居民到北方滑雪、賞冰蔚為風潮。廣東、四川、廣西等南方目的地熱度高，黑龍江、吉林、新疆等地則仰賴豐富的冰雪資源舉辦旅遊節等活動，釋放假日旅遊消費新動能。

出境遊方面，則以赴港澳地區，以及東南亞、東北亞等地的「短程跨境遊」為主，部分旅行社的「星馬泰」（新加坡、馬來西亞、泰國）旅遊產品大致恢復至2019年同期水準。澳門尤其受到大陸遊客歡迎，澳門特區政府數據顯示，春節期間，入境澳門旅客接近136萬人次，其中大年初三（2月12日）入境旅客超過21.75萬人次，創下第二高紀錄；日均入境旅客接近17萬人次，與2023年春節假期相比，上升163.8％。

市調機構貓眼研究院18日發表報告指出，2024年大陸春節檔電影票房成績超出預期，市場在延續2023年成長趨勢的同時，還蘊含新動能。2024年春節檔總票房年增18.5％至80.16億元，刷新歷史紀錄，總觀影量年增26.4％至1.63億人次，觀影需求創新高。期間內，首次出現四部賣破10億票房電影，其中「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」兩部影片都斬獲超過20億票房，為春節檔票房起到顯著拉抬作用。