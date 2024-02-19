陸股龍年好彩頭 看好築底回升

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19日是大陸股市龍年首個交易日，春節期間包括港股等資產大漲下，市場看好陸股「開門紅」。招商證券分析，大陸1月社融規模增量高於預期，且春節出遊熱度提升，消費持續復甦。隨著流動性衝擊逐漸化解，陸股有望逐漸築底回升，其走勢類似2016年的機率擴大。

綜合陸媒報導，2015年陸股爆發股災，上證指數自當年6月12日的5,166點，一路跌至2016年1月28日的2,655點，隨後止跌反彈，到2016年底再度站上3,200點。截至兔年（2024年2月8日）陸股封關，近一年上證指數累計下跌12.9％至2,865點，市場關注陸股龍年是否能有好表現。

近期包括招商證券在內，各大券商相繼發表對大陸股市的觀點，且普遍持正面看法。招商證券指出，電子、電腦、機械等涉及人工智慧等新技術趨勢和新質生產力方向，以及建材、輕工業等受益於三大工程和地產穩增長政策的方向，為未來產業布局的重要線索。

前海開源首席經濟學家楊德龍表示，年前陸股連續上漲帶來很強的賺錢效應，而港股的估值比陸股更低，很多「A＋H」股差價較大，因此陸股的連續上漲帶動很多資金到港股布局一些優質股票。現在香港恒生指數在陸股尚未開盤就連續三日大漲，為陸股19日「開門紅」帶來機會。預計陸港股後市能延續漲勢，並進一步上攻。

光大證券則認為，年後陸股風險偏好可能趨於友好，銀行股年前上漲行情仍有望延續。

港股方面，龍年頭三個交易日（14日至16日），恒生指數累計上漲593點，漲幅為3.8％，漲至16,339點。