人行連15月超額續作MLF

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中國人民銀行18日進行年後首度貨幣操作，延續寬鬆政策基調，連續第15個月超額續作中期借貸便利（MLF）人民幣（下同）5,000億元。儘管利率連六個月持平在2.5％，但從人行近期對市場的表態，外界預期20日公布的2月份貸款市場報價利率（LPR）仍有下調機會。

澎湃新聞報導，人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，18日在公開市場開展1,050億元逆回購（附賣回）和5,000億元MLF操作，利率皆與前期持平。由於2月有4,990億元MLF到期，等於人行小額超量續做MLF。

數據顯示，人行從2022年12月至今15個月皆放量續作MLF。MLF利率方面，人行在去年6月和8月分別下調了10個基本點和15個基本點，其餘月份按兵不動。

由於MLF利率是LPR是否調整的重要依據，中信證券首席經濟學家明明認為，即使MLF利率不動，2月份LPR仍有下調可能。明明解釋，實體經濟主體的融資成本能否下降對於帶動經濟增長更加重要，相較於MLF利率，LPR對市場的引導意義更強，應進一步淡化LPR與MLF利率之間的連動性。

明明還說，LPR能否下調，取決於銀行資金成本能否下降，而存款成本是影響銀行資金成本的重要因素。大陸金融機構從2022年以來已四次下調存款利率，為下調LPR和銀行讓利實體經濟創造空間。

人行主管的金融時報18日也撰文分析，從去年12月主要銀行再度下調中長期存款利率、今年1月底下調再貸款與再貼現利率一碼、2月初降準0.5個百分點，釋放約1兆元中長期資金等政策，都有效降低銀行中長期負債成本，銀行有望相應下調LPR報價。

文章還指出，自2019年利率市場化改革以來，5年期LPR比1年期LPR的降幅小15個基點。考慮到5年期LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，近期5年期LPR下降的可能性更大。這將有利於穩定信心、促進投資和消費，也有助於支持房市平穩健康發展。