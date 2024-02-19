比亞迪跨足滾裝船領域 王傳福：兩年再七艘投入營運

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2023年奪得全球電動車銷量冠軍的比亞迪，正跨足滾裝船（利用運貨車輛來載運貨物的專用運輸船舶）業務。該公司董事長王傳福18日表示，伴隨大陸品牌「走出去」，比亞迪進入滾裝船領域，第一艘滾裝船「開拓者1號」2024年1月已在小漠港首航發運。

南都周刊報導，廣東省18日在深圳召開全省高品質發展大會，王傳福受邀出席，並以企業家代表身分首個發言，提出「我們將面臨三大發展機會」。三大機會分別為：一、汽車電動化進一步深入，廣東產業根基將更牢固。二、大陸汽車高階品牌發酵，為廣東帶來新成長空間。三、出口加速，電動車、鋰電池、太陽能組成「新三樣」，為廣東製造在海外增加新亮點。

王傳福指出，大陸電動車率先突破技術壁壘，產銷量已連續9年全球第一，占全球60％以上比重，形成極具韌性和競爭力的完整產業鏈，是高品質發展代表性產業。廣東是大陸汽車生產第一大省，也是消費第一大省，近年來電動車出口貿易呈現高速成長態勢，在生產、消費、出口等方面都「挑大樑」。

出口加速方面，王傳福表示，未來兩年，比亞迪還會有七艘滾裝船陸續投入營運，緩解出口運力不足，幫助深圳加快打造「新一代世界一流汽車城」，推動廣東電動車進入全球更多國家和地區。

王傳福坦言，目前汽車產業變革已進入深水區，電動化變革持續駛在快車道，智慧化變革開始換檔加速，電動車發展只會越跑越快，「不會讓我們停下來、慢下來、喘口氣的機會」。

2023年全年，比亞迪電動車銷量年增61.9％至302.44萬輛，年度銷量超額完成年初定下的300萬輛目標。