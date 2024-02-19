嗶經濟夯 去年非現金支付7.2兆

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近年非現金交易筆數與金額

國人去年非現金支付成績單出爐，根據金管會統計，去年國人使用非現金支付交易金額達7.27兆元，等於民間消費約有6成使用非現金支付，其中以信用卡的貢獻最大。

金管會統計指出，去年國人非現金支付交易筆數共69.12億筆，年成長27％，離金管會的目標78億筆，達成率為88％。去年使用非現金支付的金額達7.27兆元，年增18％，則是超過金管會所訂的目標6兆元。

金管會從2015年提出「電子化支付比率五年倍增計畫」，在2021年改為每三年成長的目標，設定筆數、金額目標。第一期目標從2021年～2023年，非現金支付交易筆數要成長50％，也就是要達到78億筆、金額要達到6兆元，最終結果是筆數未達標，但金額順利超前達標。主要是因疫情導致搭乘大眾運輸人數還未回到疫情前，拿儲值卡搭乘大眾運輸的交易筆數成長不如預期導致。

去年國人使用非現金支付的交易7.27兆元，以民間消費總金額11.3兆元來估算，非現金支付消費比重已達到64％，相較2019年的50％高出許多，等於國人現在有6成的民間消費，包含交通、購物、旅遊等，不再是拿現金來支付，改採非現金支付工具。

觀察去年國人最常使用的非現金支付工具主要有四項，包含信用卡、儲值卡、電子支付、ATM轉帳購物，金額以信用卡貢獻最大，約4兆元為信用卡支付；筆數則是儲值卡貢獻最大，約28億筆是來自儲值卡。

針對第二期目標，金管會已提出2026年非現金支付交易筆數要達80億筆、交易金額要達10兆元的目標。金管會表示，第一期的目標若用全台2,350萬人來推估，每人每年非現金支付有330筆，等於每人每天都用非現金工具完成一筆交易，且每人每年有25萬元支出是透過非現金工具支付；第二期目標是2026年要達到80億筆、10兆元，若能達標，將會是每人每年非現金支付有340筆、42.5萬元的交易。