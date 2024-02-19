公股銀積極推永續發展債券

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八大公股銀行積極鎖定綠色金融，陸續推出綠色定存、發行各式永續發展債券，持續將資金挹注對環境、社會友善的產業，公股銀主管指出，可持續發展債券所募資金主要是用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫等層面，並需要符合可持續發展資格認可。最新一檔是第一銀行2月5日將發行15億元可持續發展金融債券

公股銀持續發行永續發展債券，除可持續發展債券，也曾發行其他類別債券，如2021年7月華南銀行發行綠色債券、2021年8月臺灣銀行發行綠色債券，近幾年集中於可持續發展債券，但兆豐銀行近期於1月15日發行社會責任債券。

可持續發展債從合庫銀行搶頭香於2021年5月發行，土地銀行在2021年7月發行，一銀在2021年12月發行。觀察2022年以來幾乎都發行可持續發展債券，八家公股銀都未缺席；2022年為兆豐銀、土銀、一銀、合庫銀發行，2023年有彰銀、台銀、臺企銀、華銀等發行。

一銀2月5日再度發行15億元可持續發展金融債券，主要協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源放款及扶植小微企業，年期為3年期，票面利率1.45％。一銀主管指出，主要是希望持續將資金挹注對環境、社會友善的產業，這次再度發行可持續發展金融債券後，整體永續發展債券流通在外規模將攀升至55億元。