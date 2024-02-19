一銀、華銀、兆豐銀調幅創新高 公股銀今年加薪 最高逾8％

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銀行今年加薪情形

軍公教今年加薪4％，公股銀加薪幅度陸續敲定中，目前已公布銀行調薪幅度都在4％以上，第一銀行、華南銀行、兆豐銀行等銀行的加薪幅度都創下史上新高，一銀、兆豐銀整體加薪幅度最高可超過8％。

歷年在4月加薪的彰化銀行、華南銀行，最新評估進度為彰銀、華銀預計加薪幅度都將超過6％。

公股銀主管表示，去年獲利普遍穩定成長，因此希望藉由加薪回饋最為辛苦努力的員工，加薪後也會持續訂立更高目標，希望讓銀行整體的業績持續穩健成長。

一銀員工全面加薪幅度達4.6％，加上升等晉級、滿級獎勵金，整體加薪幅度最高可超過8％，為歷年最高幅度。今年發放的年終獎金加上業務推展獎勵金，平均月數預估逾8個月，創歷史新高。

彰銀、華銀皆是每年4月調薪，目前開始初步評估調薪幅度。華銀今年預計加薪幅度將超過過去最高的6％，將為歷年最高且不低於同業，並從4月1日起實施。

彰銀主管指出，今年員工調薪將考量銀行年度盈餘獲利狀況、物價水準、金融同業調薪情形等，調薪幅度約6％以上。預計將提報4月薪酬委員會及董事會審議，預計4月1日生效。

臺灣企銀已通過全面調薪4％，並調高員工伙食津貼至3,000元，加計考核晉級及升等，員工平均加薪幅度逾7.5％。

合庫銀行比照軍公教人員調薪幅度，全面調薪4％，再加年度晉級調薪，平均調薪幅度達6.65％，並響應稅制優化，伙食津貼調高至3,000元。

兆豐銀行為激勵員工士氣，已從優規劃並自1月執行全員調薪，平均調幅為4.5％，高於金融業水準及前次調幅，外加每年辦理的考績晉薪及升遷晉薪，整體加薪幅度超過8％，為歷年之最。

民營銀行部份，上海商銀截至去年已連續14年員工調薪，預計今年7月也將啟動加薪，歷年幅度約為3％～4％，今年尚在研擬中，將視公司盈餘，並參考同業調薪率規劃與評估。

遠東銀近兩年因應通貨膨漲，先於法規主動調高伙食津貼，加計年度調薪平均約4％。今年調薪方案尚在研擬中，將綜合評估營運成果、事業群表現、個人考績、同業調薪水準及通膨等因素，務求滿足員工激勵與留才等目的，規劃加薪約4％。