一銀凝聚攜手躍進 永續創新共識

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第一銀行17日召開「2024年全球經理人會議」，董事長邱月琴致詞時表示：「一銀2023年稅前淨利266.28億元，年增28.40億元，續創歷史新高，這都要歸功於全體同仁的付出與貢獻。」

邱月琴表示，一銀除財務績效成績亮眼外，各項業務推展也有優異表現，不僅蟬聯中小企業放款、海外據點數及iLEO數位帳戶居同業或公股銀行之冠等多項第一，公平待客評比也連續二年入列前25％，並在首屆永續金融評鑑獲列銀行業排名前20％，可謂經營成果豐碩的一年。

邱月琴指出，預期今年全球景氣將緩步復甦，且美國預計啟動降息，加上地緣政治不穩，提醒全體經理人今年應提升風險意識，以敏捷的應變力因應經營環境變動與挑戰。一銀為追求業務及獲利持續成長，訂定「攜手躍進．永續創新」為今年的經營主軸。

近來金融防詐備受主管機關與社會重視，也是公平待客評比中重要的一環，這次會議也邀請新北地檢署暨金管會駐會檢察官李秉錡「金融詐騙案件解析與防制」專題演講。

邱月琴說，一銀中長期發展重點持續聚焦在成為「利基型、區域型、數位型、低碳型」幸福銀行，為實現經營願景，必須掌握及發揮利基優勢，從核心的中小企業放款延伸，爭取聯貸主辦及管理，並拓展綠色金融、高階財管等，擴大業務規模及提升經營效能；再來是持續提升海外業務動能。

一銀總經理李嘉祥會議中就經營績效回顧、經營環境發展趨勢及全行經營策略方向報告，並提點今年一銀各項業務的推展亮點，及提醒應加強跨業務滲透，以保持領先地位及脫穎而出。

李嘉祥強調，為讓全體經理人在業務推展上有所依循，一銀具體提出「攜手共創，獲利躍進」、「發揮優勢，拓展布局」、「智能創新，優化服務」、「強化風控，遵法防詐」及「實踐永續，誠信經營」五大策略方針，期許全體群策群力，帶動業務動能及獲利成長躍進。