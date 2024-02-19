美元光環漸褪 國銀看衰

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美元現階段雖仍是霸主，但光環漸褪，根據本報針對六大國銀的調查，五家看衰、一家看好，中信銀行、凱基銀行、永豐銀行、國泰世華銀行皆認為美元將趨向偏弱盤整，台新銀行認為下半年美國聯準會（Fed）降息後開啟美元走空，唯一看好的是台北富邦銀行，認為美經濟強勁可推升美元走高。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，今年美元匯率走勢將跟隨Fed何時降息而起落，因此，預估上半年Fed還不會降息，市場預期將會放心地暫時維持利率位於高檔不變，增加美元的吸引力，上半年美元指數還能溫和表現，大概位於105至100區間振盪為主；但下半年Fed啟動降息，美元將因此走弱，預期美元指數轉空，大概位於100至95區間振盪為主。

中信銀分析，美國AAII散戶投資人情緒指數創兩年新高，樂觀的投資氛圍降低美元避險需求，美元指數雖有強勢反彈但不過前波高點。不過，全球經濟學家認為，今年全球經濟將面臨成長前景疲軟和充滿不確定性的一年，加上美國年底選舉傾向川普與拜登再次對決，雙方均屬於擴大財政支出派，若任何一方掌握參眾議院，美國財政赤字擴大的可能性將提升，對美元更為不利。預估美國5月至6月將降息1碼（1碼是0.25個百分點），今年美元維持偏弱盤整的看法不變，第一季反彈後第二季將逐步回落。

凱基銀指出，全球市場預估美國今年將降息，即使美元受到降息力道影響下跌，但美元指數仍有所支撐，美元將呈震盪緩跌走勢。

永豐銀行認為，美就業數據降溫，美元指數貶至102.94，2月維持美元相對負向評等。隨市場已消化1月FOMC基調，短期焦點轉向經濟數據，預料美元短線會續呈震盪偏空格局。

國泰世華銀預期，長線而言，美歐利差縮窄下支持美元偏弱，新台幣偏升看待，但近期在聯準會降息時點不確定的擾動下，暫呈現偏弱整理。

北富銀強調，最新數據顯示，美國就業市場保持熱絡、薪資持續增加，經濟成長超乎預期強勁，將推升美元指數走高。