降息前鎖高利 美元定存最高飆10％

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市場對美聯準會降息預期延後至下半年，國銀紛推高利定存鎖利吸睛，其中凱基銀行美元短天期定存最高飆到10％，中信銀最高也有6％，台新、永豐、北富銀都有5％以上。但銀行業者提醒，美元高利定存多半有門檻，高利通常會有限定要臨櫃新資金、行動銀行換匯且限時美量，民眾可視自身需求來搶賺一筆紅包財。

凱基銀行的限時限量美元優惠定存，規定以新資金或換匯資金承作，美元高利定存有年息5.5％，短天期換匯優存方案，以非美元資金轉換為美元同時辦理定存，7天期定存年息10％。

中信銀主打外幣優利雙重奏，一必須透過網銀、Home Bank APP或臨櫃辦理換匯、定存可有3.58％至6％的高利；二是透過網銀、Home Bank APP換匯轉存優利，指定入口選12天個月天期並輸入1,000美元整，且要用新台幣換匯辦理外幣優利定存才有12個月5％優惠。

永豐銀指出，近期美人雙幣定存限時優惠方案，美元3個月期年息5.2％、6個月期年利率最高5％，但有限臨櫃承作且要新資金，最低1萬美元起，若透過網銀、行動銀行則是6個月期年息4.1％，大戶APP100美元起存、臨櫃或語音則要2,000美元起存。

台新銀新一波外幣優利定存為臨櫃限定、限時限量，美元6個月年息達5.5％的優惠利率，但必須3萬美元起存。台新銀說明，這波針對小資族推出的1,000美元輕鬆存方案，美元3個月年息達5.2％。另網路／行動銀行限定優利專案，1,000美元起存，3個月年息達5.2％、6個月4.8％。

北富銀2月底前的美金好利到優利定存方案，規定透過行動銀行APP或分行臨櫃承作定存，有最高年息5％，臨櫃新資金、行動銀行新台幣換匯1個月5％、3個月4.8％、6個月4.6％優惠。