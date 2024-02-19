生技股龍圖大展 一表看2024首波利多

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2024年首發佳音的生技股

生技股新春喜事接續上演，開年短短一個半月，至少有17家公司報佳音，包括保瑞併購美國百年藥廠、巨生醫授權、智擎和逸達有藥證進展、高端新冠疫苗中重症保護力9成登美國CDC期刊；中裕、浩鼎、藥華藥、浩宇等9家公司臨床進度大有斬獲推動產業鞏固主流地位。

浩宇甫公告開發NaviFUS導航型聚焦式超音波系統併用Bevacizumab藥物，治療復發性多型性神經膠質母細胞瘤先導性臨床試驗，獲美國FDA核准執行。

安成生技用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症及大皰性類天皰瘡等新藥AC-203，獲得英國MHRA同意進行第二/三期人體臨床試驗，預計3年內完成，由於目前該症狀尚無藥物可治療，法人看好未來授權機會。

藥華藥持續擴大長效型干擾素新藥P1101適應症，其用於復發或難治性成人T細胞白血病/淋巴瘤，已向日本醫藥品醫療機器綜合機構申請二期臨床試驗。

巨生醫旗下MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌，以約人民幣2億元授權大陸藥廠，該新藥授權簽約金為人民幣2,500萬元、研發里程金人民幣1.15億元、銷售里程金人民幣6,000萬元，未來藥品上市後，並有約10％的銷售分潤。

而巨生醫將於台大醫院執行頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結的樞紐性試驗MPB-2043 MRI顯影劑，由於大陸藥廠也看好其潛力，據悉已與巨生醫議定優先權，研發里程金為人民幣1億元，銷售分潤則高於10％。

藥證股中，除智擎授權法國IPSEN治療轉移性胰臟一線合併療法新藥Onivyde取得美國FDA藥證外，逸達治療前列腺癌新藥在大陸三期數據達標下，預計下半年申請藥證，明年營運將進一波新的成長動能。

股王保瑞以2.1億美元代價，收購美國百年藥廠Upsher-Smith，可望帶動今年保瑞集團營收突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。

法人表示，生技業主流趨勢不變，在藥證、臨床重大進展之下，而且絕大多數公司業績穩定成長下，今年仍將是吸金又吸睛的族群。