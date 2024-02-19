春燕飛來！商用不動產1月交易量倍增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近一年大型商用不動產及土地交易量

在企業擴產、擴編的自用需求強勁下，商用不動產市場景氣春燕歸來。商仲業者調查顯示，1月上市櫃公司商用不動產總交易規模達186億元，較去年同期倍增，不僅都會區商辦廠辦交易穩定外，全台都會外圍工業地產大型交易更遍地開花。

根據信義全球資產統計顯示，去年大型商用不動產交易規模僅1,342億元，為近四年最低量，不過今年開春商用不動產交易買氣轉趨熱絡，包括台達電以近48億元買下南山人壽位內湖二棟廠辦大樓在內，合計就有超過8件總金額10億元的大型商用交易現身。

有別於過去商用不動產市場以核心都會區的商辦、廠辦為大宗，1月商用不動產大型交易中，位於都會外圍的工業地產占比逾5成，包括長春樹脂以30億元買下彰濱工業區土地等，也有多件總金額10億元以上的交易，如國盟開發取得南山人壽基隆安樂區新城段倉儲用地、微星科技取得桃園龜山山頂段廠房、耀華電子入手宜蘭利澤工業區土地、台新人壽買下台南永康王行段近萬坪工業廠房等。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，去年因經濟成長疲軟，加上部分企業暫緩業對工業地產投資，工業地產交易規模僅約前年的一半。

不過廠商去庫存告一段落、外銷復甦，全球AI應用需求浮現，台積電等半導體科技大廠加碼布局，拓廠增加產能，加上企ESG綠色轉型，對具備環保節能題材的綠色工廠需求大增，工業地產可望成為帶動商用不動產市場重回成長的最大動能。

林建勛表示，隨著全球景氣回升，廠商投資動能回穩，精華地段工業土地、智慧廠房會是今年主流交易產品。此外，近年辦公租金上漲，企業積極尋找具氣派門面、大坪數或帶有ESG相關認證的辦公大樓，小換大、舊換新、租轉買的動機增強，帶動商辦交易持續看好。