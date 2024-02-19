土地市場翻熱 建商獵地轉向新產業軸帶

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2024年開春土地市場亦出現久違大量，上市櫃建商土地市場交易規模達80億元，為過去一年來單月次高，建商獵地方向也從過去熱門重劃區，轉向以科技產業設點帶來新人流、金流的新興產業軸帶。

據信義全球資產統計，2019～2021年間，每年大型土地交易規模均逾1,500億元，2022、2023年則腰斬至600億元左右，不過今年開春以來，包括富旺國際、皇普、亞昕、永信建設、國揚旗下的神揚建設等建商1月均有入手土地，開春土地交易熱度明顯感受回溫。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，過去二年全台土地市場吹冷風，包括信用管制政策限縮建商購地貸款成數、營建成本水漲船高，讓建商在資金運用上更謹慎，不過隨著住宅市場交易並大幅萎縮、預售銷售率並未明顯下滑、房價也相對盤堅，使建商購地信心回溫、手筆增大。

不過建商購地策略也有所轉向，過去幾年全台各熱門重劃區建商搶地熱、銷售也成為票房保證，隨著重劃區地價高漲、房價創價難度提高，建商對重劃區土地取得意願降低，反而不少新興產業軸帶周邊，由於未來就業、居住人口進駐的預期，成為建商土地開發首選。

此外，也有愈來愈多建商購地目標精準放在精華商圈、可立即開發、產權單純的土地，或布局市區優質地段的老透天、商業大樓，先出租收益、再伺時機改建推案。