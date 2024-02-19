春節收視流量大躍進，點閱創高峰 電信三雄OTT龍頭爭霸戰 開打

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電信三雄OTT平台

電信三雄OTT平台春節收視創高峰！中華電信Hami Video春節期間，影劇館+收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰。台灣大MyVideo動漫館過年期間觀看次數較去年同期成長近3成，電影館觀看時數較平日成長近5成。遠傳friDay影音春節期間流量大爆發，全站單日最高點擊數較去年同期成長7％，付費會員觀看時數更增長近3成。

根據NCC最新市調顯示，民眾付費訂閱線上串流影音比例已逾5成，付費收看優質內容意願大幅提高，且主要透過OTT業者直接訂閱，比例超過6成。

國內OTT平台市占，仍以Netflix、Disney+兩大國際平台最高，中華電MOD、台灣大MyVideo、遠傳friDay都以問鼎本土OTT龍頭為目標，台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信之後，三雄行動用戶規模拉近，亦為2024年爭霸本土OTT市占第一拉開序幕。

中華電信表示，春節期間，HamiVideo戲劇點閱排行由獨家韓劇《我的Happy Ending》獲冠，全網獨家台劇《商魂》尚未正式播出，僅以預告片點閱即衝上春節戲劇人氣榜前十名。Hami Video影劇館+以院線直送新片廣受青睞。

台灣大MyVideo除夕直播《超級巨星紅白藝能大賞》，不僅奪下全國電視收視冠軍，也帶動MyVideo觀看流量強增，直播觀看高峰人數更較去年成長2倍，刷新平台紀錄，帶動網路月租付費用戶數相較春節前翻倍成長。

遠傳friDay影音在《夜晚盛開的花》等多部獨家韓日劇熱播帶動下，春節連假也創下收視佳績，雖然今年春節連假較去年短，但平均每日點擊量反而較去年同期提升，強勢影音內容讓用戶更願意付費訂閱、黏著度更高、停留時間更長。

遠傳friDay影音2023全站付費用戶數亦年增近1成、免費會員大增逾6成，強勢問鼎本土OTT平台一哥。